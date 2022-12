Reforma previsional: ministro Marcel llama a centros de estudio a colaborar con “discusión bien informada” y “sin prejuicios”

Tras el llamado que había realizado una serie de centros de estudio al gobierno a entregar los datos utilizados para los cálculos del proyecto de pensiones a mediados de noviembre, este jueves más de una veintena de representantes de dichas instituciones llegaron hasta el Ministerio de Hacienda con el fin de participar en un taller para profundizar en las metodologías y modelos que se usaron en el diseño de la reforma.

A través de una carta, los centros de estudio habían enviado la solicitud ya que, bajo su punto de vista, el proyecto de pensiones del Ejecutivo es “técnico y complejo, no solo por la cantidad de cambios que se introducen al sistema, sino por la dificultad de estimar sus efectos en el mediano y largo plazo”, dijeron en una misiva en ese entonces.

En la instancia de este jueves, el ministro de la cartera, Mario Marcel, llamó a los expertos a propiciar un clima adecuado para el debate sobre la iniciativa que se discute en el Congreso. El titular de la cartera dijo que “en este tema ha costado mucho, realmente, dar una discusión bien informada, ha costado mucho sacarse los prejuicios de encima”. En ese contexto, señaló que “los centros de estudio, los investigadores, pueden contribuir a salir de ese terreno tan complejo”.

Marcel destacó que “hemos hecho un esfuerzo, durante todo el proceso preparatorio de este proyecto, de ir generando informes para tratar de darle mayor profundidad a la discusión. Obviamente, se puede decir que nosotros somos una parte interesada en la reforma porque somos quienes la proponemos, y por ello vemos con mucho entusiasmo lo que se está haciendo acá, fue muy interesante la carta que nos enviaron, y les aseguro que pueden esperar plena disposición de nuestra parte”.

En la misma línea, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, sostuvo que, es “necesario ir despejando un poco la pasión para poner calma en un debate que es tan relevante y urgente”.

Los informes a los que aludió el ministro Marcel son precisamente el foco del ciclo de talleres que comenzó este jueves y que tendrá dos sesiones más. La primera reunión, encabezada por la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza y su par de Previsión Social, Christian Larraín, se dedicó al análisis del informe de impacto regulatorio. El próximo lunes 5 de diciembre se abordará el informe financiero y el miércoles 7 el de sostenibilidad.

Al encuentro híbrido asistieron Leonardo Hernández (Clapes UC), David Bravo, Francisca Espinoza (Instituto UNAB de Políticas Públicas), Patricio Basso, Patricio Arrau, Karol Fernández (Centro de Políticas Públicas de la USS), José Luis Ruiz (U. de Chile), Yarela Flores (U. San Sebastián), Víctor Martínez (CIES U. del Desarrollo), Elisa Cabezón (Pivotes), Eugenio Rivera (Chile 21), Alberto Cuevas (FEN U. Chile), Ingrid Jones (Libertad y Desarrollo), Cristóbal Gamboni (OCEC UDP), Mauricio Villena (Facultad de Administración y Economía UDP), Soledad Hormazábal (Horizontal), Juan José Obach (Horizontal), Álvaro Vergara (IES), Salvador Valdés (UAI), Bastián Romero (FPP), Sebastián Izquierdo (CEP), Gabriel Ugarte (CEP) y Andrea Repetto.

Además, participaron de manera telemática Joaquín Vial (Clapes UC), Andrea Bentancor (U. de Talca), Fernando Hoces (Berkeley Initiative for Transparency in the Social Sciences), Miguel Lorca (University of New Wales), José Valenzuela (U. de Chile), Cristian Marcó (Ciedess), Christopher Clavero (Ciedess) y Alejandro Micco (FEN U. de Chile), entre otros.