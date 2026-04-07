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    Regulador de Brasil inicia proceso para rescindir el contrato de Enel en Sao Paulo por episodios de cortes masivos

    La Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Brasil estimó que la respuesta de Enel no fue óptima en varios episodios de corte de luz por fenómenos meteorológicos.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El Consejo de Administración de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) de Brasil anunció que inició el proceso para rescindir el contrato de Enel en Sao Paulo (Brasil).

    Ahora, la estatal italiana, que también tiene presencia en Chile, tiene un plazo de 30 días para realizar sus descargos y luego de esto el organismo entregará su recomendación de rescindir o no el contrato a Enel en una zona que tiene más del doble de población que Chile.

    Además, se anunció que se suspendió el análisis de la renovación del contrato de concesión con Enel, que expira en 2028 y sería automático. Con sede en la ciudad de São Paulo, Enel SP presta servicio a más de 8 millones de unidades en 24 municipios del estado brasileño.

    A juicio del organismo brasileño, Enel “no alcanzó estándares de desempeño satisfactorios y se mantuvo por debajo del promedio de otros distribuidores en eventos climáticos extremos similares”.

    Además, Aneel estimó “que persistieron las fallas en el servicio, con largos tiempos de respuesta ante emergencias, un aumento en las interrupciones que superaron las 24 horas y fallas en la planificación y ejecución de los planes de contingencia”.

    Los cuestionamientos tienen relación con “fenómenos meteorológicos extremos” ocurridos en 2023, 2024 y 2025, que provocaron prolongados cortes de energía y afectaron a millones de consumidores en el área metropolitana de Sao Paulo.

    “La concesionaria presentó un plan de recuperación para corregir las deficiencias detectadas, pero el área técnica concluyó que las medidas adoptadas eran insuficientes para resolver los problemas. Enel SP también presentó dictámenes y declaraciones legales, pero estos argumentos fueron rechazados por la Aneel”, agregó en un comunicado.

    La agencia EFE consignó que, en diciembre pasado, el Ministerio de Minas y Energía de Brasil anticipó su disposición a iniciar el proceso formal para romper el contrato de concesión con Enel, “que también ha recibido fuertes críticas de las autoridades locales y regionales de Sao Paulo”.

    En Chile, Enel enfrenta una situación similar. El gobierno del expresidente Gabriel Boric inició en 2024 un proceso para caducar la concesión de la estatal italiana. Un caso que se originó por la evaluación de Enel ante el corte masivo del 1 y 2 de agosto del 2024, producto de fuertes vientos a lo largo de la zona centro-sur de Chile.

    El proceso está detenido a la espera de que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) emita su informe respecto a un análisis del caso. Sin embargo, para ello se requiere que antes se resuelvan dos causas que están en los tribunales chilenos sobre la materia. Luego de eso la SEC entregaría su informe al gobierno, quedando en manos del Presidente José Antonio Kast tomar la decisión final sobre el futuro de la concesión de Enel en Chile.

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