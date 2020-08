Regulador formula cargos contra AFP Modelo por dificultades en el retiro del 10% y contra Habitat por carta que envió a afiliados

Finalmente hoy la Superintendencia de Pensiones informó que concluyó la primera etapa de investigaciones a la actuación por parte de las AFP en el marco del proceso de retiro de fondos de pensiones.

¿El resultado? Resolvió formular cargos en contra de AFP Modelo por diversas dificultades que presentó la AFP durante el retiro; y a Habitat por la carta que envió a afiliados durante la tramitación del proyecto.

Adicionalmente, informó de amonestaciones a AFP Cuprum, Planvital y Provida, por cartas que enviaron durante la tramitación de la reforma constitucional. Esta última administradora recibió otra amonestación por las dificultades que presentó su sitio web el primer día.

Desde la fecha en que se notificó a Modelo y Habitat de las formulaciones de cargos, la Superintendencia tiene un plazo de seis meses para concluir con este procedimiento. “Esto puede significar sanciones como censura y multas de beneficio fiscal de hasta 15.000 Unidades de Fomento (UF), entre otras”, dijo el regulador en un comunicado.

AFP Modelo

La formulación de cargos en contra de AFP Modelo, ocurre por los problemas que presentó en el marco del retiro de fondos, “dificultades que son consecuencia del incumplimiento de instrucciones dictadas por este servicio”, señaló la Superintendencia.

Las infracciones que encontró el regulador son varias. En primer lugar, la exigencia de una fotografía del carnet de identidad que entorpeció el proceso de retiro, medida que no fue instruida por el regulador.

“Esta situación fue advertida oportunamente a la administradora durante una reunión previa a la entrada en vigencia de la reforma constitucional , durante la cual se revisaron las aplicaciones de cada AFP y se le señaló a Modelo explícitamente que esa exigencia generaría dificultades para sus afiliados y que no la incluyera en su aplicación web”, dijo la Superintendencia.

Un segundo incumplimiento, se refiere a prestar “un servicio web deficiente y demoroso en desmedro de sus afiliados, lo que afectó el oportuno y debido ingreso de las solicitudes de retiro como su tramitación”.

En tercer lugar, el regulador apunta a que Modelo no obedeció al regulador, ya que incurrió “en una conducta omisiva, al no responder los requerimientos formales de este servicio, en orden a: explicar las razones de los hechos irregulares acaecidos; no remitir el informe técnico que le fuera requerido en tiempo y forma; y no remitir a este servicio la información estadística sobre las solicitudes de retiro de fondos en el tiempo y forma establecidos”.

Es más, la Superintendencia recordó que el 27 de diciembre de 2019 ya sancionó con una multa de UF 5.000 a AFP Modelo por incumplimientos reiterados de instrucciones de este servicio.

En cuarto lugar, la Superintendencia también señala que Modelo envió una “notificación errónea a algunos afiliados, señalándoles que no correspondía autorizar su solicitud de retiro por retenciones judiciales, lo cual no estaba reportado en el archivo de medidas cautelares informadas por el Poder Judicial”.

En quinto lugar, señala que informó “a sus afiliados el monto del retiro que podían realizar erróneamente, en los casos de quienes tiene saldos distribuidos en dos tipos de fondos. La administradora no comunicó el monto total susceptible de ser retirado, causando dudas y confusiones sobre el monto correcto que debían recibir las personas”.

En sexto lugar, argumenta que hubo un “incumplimiento en tiempo y forma a los requerimientos de información solicitada por esta Superintendencia en relación a las deficiencias, dificultades y errores operacionales en el marco de este proceso”.

AFP Habitat

En el caso de AFP Habitat, la Superintendencia resolvió formular cargos “con motivo del tenor y contenido de las cartas que esa administradora envió a sus afiliados el pasado 8 de julio de 2020, a través de las cuales manifestó su opinión respecto del entonces proyecto de reforma constitucional que permitía el retiro excepcional de los fondos acumulados de capitalización individual”.

La Superintendencia constató tres infracciones. En primer lugar, “al inciso primero del artículo 23 del D.L. N° 3.500, de 1980, en relación al artículo 26 del mismo cuerpo legal, excediendo el objeto único y exclusivo de una administradora de fondos de pensiones y las reglas sobre publicidad”.

En segundo lugar, una “infracción por uso de datos personales para fines no autorizados, incumpliendo las obligaciones que establece la Ley N° 19.628 de Protección de Datos Personales. La Superintendencia sostiene que Habitat, en las cartas enviadas a 1.293.718 afiliados, utilizó los datos que posee de sus afiliados para fines distintos a aquellos por los cuales los mantiene, incurriendo en un tratamiento indebido de datos personales, pues no demostró que contaba con autorización expresa de los titulares de los mismos”.

En tercer lugar, por el incumplimiento reiterado de instrucciones impartidas por esta Superintendencia en materia de publicidad a sus afiliados. “La descripción detallada de las instrucciones de este Organismo Fiscalizador y las constantes reiteraciones de éstas como de los hechos que las generaron, deja en evidencia que A.F.P. Habitat S.A. ha venido persistiendo en una conducta reiterada y contumaz de incumplimiento de las normas e instrucciones que regulan la información al público que las Administradoras pueden efectuar, que amerita la formulación de cargos”, señala el oficio de la Superintendencia.

Cuprum, Planvital y Provida

La Superintendencia también notificó de amonestaciones a AFP Planvital, Cuprum y Provida, por el mismo motivo que Habitat, es decir, las cartas que enviaron a sus afiliados mientras se tramitaba la reforma.

”Esta Superintendencia resolvió que dichas cartas excedieron del ámbito del giro exclusivo que tienen las AFP en orden a expresar opiniones contrarias a una política pública, cuya discusión corresponde a la autoridad pública y no a una entidad privada, regulada y de giro exclusivo”, dijo la Superintendencia.

“Si bien estas administradoras no se ciñeron estrictamente al marco jurídico aplicable, se consideró que este comportamiento no revertía la gravedad para formular cargos, a diferencia de la actuación de AFP Habitat en esta misma materia”, dijo la Superintendencia.

Eso sí, respecto de AFP Provida, la Superintendencia adicionalmente le informó de una segunda amonestación por las dificultades que presentó su plataforma web durante la jornada del 30 de julio pasado, con motivo del inicio del retiro de fondos.

“Para resolver en el caso de Provida, la Superintendencia consideró, principalmente, que a pesar de las dificultades mencionadas, la administradora dispuso de medidas de mitigación oportunas; resolvió las dificultades en breve tiempo; disminuyó el tiempo de pago de las solicitudes de retiro de fondos de sus afiliados para efectos de evitar demoras en la recepción de dicho pago respecto de la fecha de su solicitud; informó de manera oportuna y clara a la ciudadanía respecto de los problemas técnicos que presentaba y las vías de solución para normalizarlo, ofreciendo disculpas públicas a sus afiliados y beneficiarios”, dijo el regulador.