Más de 160 personas recurren a la justicia contra AFP Modelo por no pagar a tiempo el 10%

El retiro del 10% de las AFP se está empezando a judicializar. En total, entre lunes y martes se han presentado unos siete recursos de protección contra AFP Modelo, y dos contra Habitat.

Entre todos suman poco menos de 200 personas, en momentos en que según la Superintendencia de Pensiones, 7.243.389 personas han recibido su dinero. Sólo Modelo ha hecho 1.266.725 pagos por US$1.453 millones, y Habitat 1.251.105 pagos por US$1.721 millones.

Uno de los recursos ingresó el lunes la Corte de Apelaciones de Santiago contra Modelo, “por los actos u omisiones ilegales y arbitrarias de la recurrida”.

El documento, que fue presentado por Guillermo Garrido Parra, y donde señala que está representando a más de 160 personas, dice que “el hecho que une a todos los recurrentes, es que no se les ha depositado el monto correspondiente al 10% desde la AFP recurrida, no se les ha informado oportunamente, no se otorgan las respuestas debidas por ninguna plataforma dispuesta por la misma AFP o la autoridad”.

El recurso comenta que en muchas ocasiones, cuando las personas ingresaron solicitudes, no se les informó si la solicitud fue aceptada o rechazada. A otras personas, les llegó el correo de aceptación de la solicitud, donde se les comunicó que los fondos “serían depositados a más tardar en una fecha que no se cumplió ni se ha cumplido, por ejemplo, el 13 de agosto”.

El documento detalla que hay afiliados que están entre los demandantes, a quienes se les descontó el dinero de sus cuentas en la AFP, pero los recursos no han sido transferidos.

Dice que “a otros recurrentes, se les informa que los fondos del retiro han sido descontados, pero aparece en su cartola un descuento de gestión o diferencias de dinero, entre lo descontado y el saldo que le queda en su cuenta de capitalización, hecho que podría no solo constituir una irregularidad en el protocolo de retiro del 10% establecido por la autoridad, sino una acción de otras características, que, de comprobarse, deberían ser motivo para la actuación de oficio del Ministerio Público”

Desde AFP Modelo explicaron que aún no han sido notificados, pero al revisar los RUT asociados al recurso dicen que se percataron que la mayoría de los casos están con órdenes de pago cursadas o incluso ya pagadas, lo que implicaría que se realizó la transferencia de fondos desde las cuentas de capitalización individual hacia las instituciones financieras, pero en algunos casos puede no verse reflejado aún. “Por lo tanto, en la mayoría de los casos, el tema, o se encuentra solucionado o lo estará en las próximas horas”, dijeron.

Entre los recursos contra Habitat, hay uno que argumenta que no se le pagó todo el monto que correspondía a su 10% solicitado. Desde la AFP señalan que revisaron el caso del afiliado y el descuento corresponde al que se aplica por ser independiente, tal como lo instruyó la Superintendencia de Pensiones.