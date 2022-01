Renzo Corona, de PwC: “Resulta muy poco estratégico no innovar”

Reconocer anualmente a las empresas que han sido exitosas en el desarrollo e implementación de una innovación, es el principal objetivo del premio PwC Chile Innovación, que justo en medio del segundo año en pandemia y con un clima político-económico agitado, entrega su novena versión este jueves 06 de enero en el Edifico Tánica.

Para hablar un poco más de este certamen, Pulso conversó con Renzo Corona, socio principal de PwC Chile quien indica que hoy la sociedad nos demanda un cambio y una nueva mirada. “Ya no es posible seguir haciendo las cosas de la misma manera. Además, resulta muy poco estratégico no innovar, es vital introducir tecnología constantemente, donde se pueda. Finalmente innovar es una estrategia de sostenibilidad: el que no innove terminará desapareciendo”, dice Corona.

¿Cómo ha ido cambiando esa forma de innovar en los últimos años?

De una forma impresionante. Resulta muy interesante ver cómo este concepto ha ido permeando en la forma de afrontar nuestro trabajo. De un momento a otro el tema del emprendimiento y la innovación aterrizó y se asentó en la agenda mundial y local y eso se ha traducido en una nueva impronta empresarial.

¿Cómo la pandemia ha afectado en ese aspecto?

La pandemia nos empujó al futuro y nos desafió a vivir de una nueva manera. Eso implicó que todas las personas tuvimos que innovar ya sea en nuestro diario vivir, forma de relacionarnos y de trabajar. Ahora, cuánto de estas “nuevas formas” quedarán como hábitos permanentes, creo que aún es muy pronto para sacar conclusiones tajantes, pero ya se observan algunos que será difícil volver atrás, como el trabajo híbrido, por ejemplo.

¿Cómo lograr que la innovación esté dentro del corazón de las compañías?

Haciéndolo parte de la cultura corporativa, que forme parte de tu ADN. Debe ser una invitación permanente a preguntarnos y cuestionarnos la forma en que enfrentamos, abordamos y resolvemos los problemas. ¿Habrá alguna forma de hacerlo distinto y mejor? ¿Habrá algún proceso o tecnología que nos permita hacerlo de forma más eficiente y, por ende, mejor para todos? Son ese tipo de preguntas las que nunca tenemos que abandonar.

¿Por ejemplo?

En esta novena versión del premio Innovación que realizamos junto a la UDD y Pulso, una de las empresas ganadores es Cartulinas CMPC; una gran innovación que ofrece soluciones de packaging alternativos al plástico 100% reciclables y compostables, dentro de una tremenda empresa como “la Papelera”. Y en la otra cara de la moneda, una empresa emergente como BioElements, desarrolló empaques biodegradables que se elaboran con un tipo especial de resina de base biológica, que logra un tiempo de degradación que va desde los 6 a 20 meses, para todas sus bolsas, películas y productos rígidos de base biológica.

Pero ¿cuáles son las áreas en que Chile debería innovar, considerando nuestras fortalezas y oportunidades?

Sin duda Chile tiene ventajas comparativas en ciertos sectores , pero creo que la innovación debería darse en todos los ámbitos sin exclusión alguna. Basta ver lo que ha pasado con las startups y los llamados unicornios. Quién hubiese pensado que nuestro país sería potencia en inteligencia artificial en alimentos con NotCo, o que la promoción de iniciativas de vida saludable podría unirse al mundo de los seguros y crear Betterfly y tantos otros ejemplos. La innovación baja la barrerras de las necesidades de capital, democratiza la posibilidad de emprender. Creo que el llamando es a no poner límites y soñar.

¿De qué forma podría afectar a la innovación en Chile el clima político-económico que se dará el próximo año y quizá el 2023?

Hay consenso de que la innovación es una herramienta efectiva para muchísimas cosas, que van desde superar la pobreza, combatir el cambio climático, mejorar la salud, la alimentación, ser más eficientes y un infinito sinfín de etcéteras que nuestro país necesita para seguir creciendo y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.