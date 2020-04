Retraso en pago de bono lleva a Hacienda a pedir al sector público que retornen a las oficinas

Fue la polémica por la demora en el pago de los $50.000 que se sumó a otras tardanzas burocráticas, lo que llevó a las autoridades de Hacienda a realizar un llamado para que los trabajadores del sector público retornen a las oficinas.

“Tenemos una restricción fáctica comprensible: nosotros tenemos fácilmente 5 veces más demanda que en época normal y con la mitad de los equipos humanos, y eso afecta la velocidad en entregar lo que la ciudadanía nos exige. Para nosotros no es un capricho, sino un dolor enorme no poder pagar este bono que se aprobó hace semanas, en tiempo y forma”, admitió el ministro de Hacienda Ignacio Briones tras ser espoleado varias veces por los senadores de la Comisión ad hoc para que señalara una fecha de pago. Entre el próximo sábado y martes, se comprometió.

Esta polémica partió temprano por twitter cuando el senador Andrés Allamand (RN) acusó a la senadora Yasna Provoste (DC) de aprovechamiento político por sus críticas al gobierno. Ella respondió indicando que el bono Covid no se había pagado y aludió a un entrevista del alcalde de Puente Alto, Germán Codina (de RN) quien afirmaba “todavía no llega un solo peso al bolsillo de la gente”.

Después en la comisión de Hacienda, otro RN, el senador José García de la región de La Araucanía, una de las más asoladas por el coronavirus, contrapreguntó: “desde los distintos hospitales me reportan que faltan guantes, mascarillas, los gobiernos regionales dicen que hay dinero, pero hay problemas con los proveedores, con la forma de gastar, con los decretos. No nos puede ocurrir que el personal médico se tenga que ir a la casa infectado”.

Ante ello, el director de la Dirección de Presupuestos (Dipres), Matías Acevedo confesó que: “tenemos 250 mil funcionarios de salud y el 95% está colaborando, con el riesgo de contagiarse. Pero al mismo tiempo tenemos otra realidad y es que tenemos mucho teletrabajo, y hay funciones que no se pueden teletrabajar. Y me parece que eso no se condice con el esfuerzo de los funcionarios de salud”.

Por lo mismo convocó al resto de los funcionarios del sector público: “hago un llamado, con los resguardos y medidas sanitarias, que los que puedan volver a trabajar lo hagan, para que los decretos de salud no lleguen tarde, y las compras se hagan a tiempo. Yo no tendría cara para decirle a un hospital que el decreto no salió porque la Oficina de Partes de la Dipres no tiene gente. Hago un llamado transversal para que esto en realidad funcione, en el sector público tenemos que hacer un esfuerzo adicional”.

A lo que el ministro Briones se sumó: “yo redoblo el llamado del director. Acá es súper relevante, con las precauciones sanitarias que corresponden, entender que el sector público en esta crisis juega un rol insustituible. Esos retrasos en parte dicen relación con falta de capacidad operativa”.

Una minuta del sector público confirma estas cifras: si se toma el total de los trabajadores del sector público un 73,7% está en forma presencial, y un 26,3% utiliza mecanismos de teletrabajo. Pero si se excluye al sector salud ya que el 90% está laborando en sus lugares de empleo, en el resto de la administración sólo un 49,9% está en sus escritorios, y el resto está conectado de manera remota.