Ricardo Mewes apunta a la importancia de la colaboración público-privada y cuestiona la permisología

Este jueves se lleva a cabo Enela 2024 en la Región de La Araucanía, y uno de los expositores fue el presidente de la CPC, Ricardo Mewes. Abordó la importancia de mejorar el sistema político del país, y la relevancia que tiene la colaboración, para avanzar hacia el desarrollo.

“No se enfrentan grandes desafíos haciendo más de lo mismo. Juntos en grandes desafíos implica colaboración y trabajar por la excelencia. Colaboración más excelencia. Las dos sumadas es la que hace la diferencia. La colaboración y la excelencia no se generan en forma espontánea. No es algo que aparece de la nada. Se generan a partir de las reglas del juego claras. Destaco que las mejores prácticas se derivan de las reglas del juego. Si son poco claras se torna más difícil desarrollar buenas o mejores prácticas. A partir de reglas del juego equivocada no es posible lograr excelencia”, dijo Mewes.

Y luego agregó que “¿hay colaboración en el sistema político, para sacar al país del estancamiento?. ¿Están colaborando en la dirección que requiere el país?. Hay un consenso de que el sistema político requiere reformas. Por qué no avanzamos. Todos apoyamos el mejoramiento del sistema político. De nuestra parte no nos hemos restado de colaborar. Le entregamos al ministro Marcel una agenda pro crecimiento. Hay ejemplo destacado de excelencia en Chile, como son nuestros vinos. Otro ejemplo es el uso de la madera en ámbitos donde no se pensaba que era posible”.

Por otro lado, fue crítico de la permisología, y puso ejemplos de cómo afecta a las empresas y proyectos.

“La permisología es peor que la otra palabra: la tramitología. Te pueden tramitar un tiempo, pero que un permiso demore años, nada puede ser peor que eso. La gerenta general de Statkraf lo dijo de forma elocuente. No hay proyecto ni inversionista que resista. El expresidente Frei fue mas directa, y dijo que está matando la industria nacional. Vimos la excelencia de una chilena en los juegos olímpicos de París. Eso demuestra excelencia y perseverancia. Las empresas sabemos colaborar, lo hacemos cotidianamente. La empresa existe sobre la base de la colaboración”, indicó.

El timonel de la CPC, sostuvo que es clave recuperar el crecimiento económico del país.

“La excelencia es una meta permanente. No siempre este objetivo se alcanza plenamente, pero es un objetivo irrenunciable. Chile necesita recuperar la colaboración público-privada. Un ejemplo fue el proceso de vacunación para el covid. Que nadie piense que no somos capaces de la colaboración y la excelencia. No nos da lo mismo si progresamos o estamos estancados. Recuperar el crecimiento no es una opción, es un mandato ciudadano. Es claramente un mandato del Estado promover condiciones de seguridad en todas las zonas del país. No quisiera finalizar sin recalcar la importancia de las regiones, para el desarrollo del país. Aquí se sufre el rigor de la inseguridad”, planteó Mewes.