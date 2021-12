Richard Von Appen: “Uno de los desafíos será disipar la incertidumbre que puede generar su triunfo en la inversión y confianza económica”

El titular de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), asegura nunca haber mostrado sus preferencias electorales. “Siempre señalamos que trabajaríamos apoyando cualquiera fuera el presidente”, sostiene.

Ahora, con Gabriel Boric como presidente electo, Richard Von Appen, asegura que hoy lo más urgente será impulsar acciones que ayuden a fortalecer la generación de confianza. Disipar la incertidumbre para apuntalar la inversión aparece como una de sus principales metas. Y para ello, nombrar pronto a los equipos económicos, ayudaría.

¿Con qué sensación se queda tras los resultados?

Felicito a Gabriel Boric por el resultado en estas elecciones presidenciales, las que nuevamente fueron una muestra de democracia y civismo de parte de los chilenos. Desde ya nos ponemos a su disposición para entregar nuestra visión sobre el Chile de hoy, así como nuestras propuestas de lo que creemos es necesario hacer para enfrentar los desafíos que se vienen.

¿Cuáles serán los principales desafíos que enfrentará Gabriel Boric desde hoy?

El escenario que enfrentará nuestro próximo presidente es el más desafiante de las últimas décadas, ya que vivimos un proceso político muy relevante con la Convención Constitucional, en un contexto económico tremendamente delicado.

Uno de los desafíos importantes para el futuro gobierno será disipar la incertidumbre que puede generar su triunfo en la inversión y confianza económica. Creemos que el nuevo presidente se hará eco del mensaje de moderación y de orden que ha quedado de manifiesto en este proceso electoral, para avanzar de ese modo en forma gradual en los cambios que el país necesita. Confiamos en que Gabriel Boric sabrá aunar esfuerzos para conducir a Chile hacia un futuro más próspero.

¿Cuánto del devenir económico de Chile estará influenciado por una presidencia de Gabriel Boric?

Lo más relevante es disipar la incertidumbre y en ese sentido confiamos en que en las decisiones del nuevo presidente primará la moderación, gradualidad y responsabilidad, ya que Chile va a transitar por años muy complejos en temas económicos, y que incluso podrían traducirse en un nulo crecimiento en el año 2023, tal como lo planteó el Banco Central.

En lo inmediato, requerimos una batería de acciones que ayuden a fortalercer la generación de confianza para comenzar a revertir las bajas proyecciones de crecimiento para los próximos dos años. Sin una estrategia clara de fomento de la inversión nos mantendremos en expansiones casi nulas de la actividad económica y pondremos en riesgo la creación de miles de oportunidades de empleo. Un crecimiento integrador como el que buscamos, requiere en su base crear nuevos empleos, sin ellos es imposible traspasar los logros de un buen desempeño económico a la mayor cantidad de personas posibles.

Creemos también que sería importante que hubiera definiciones prontas de quiénes conformarán los equipos económicos y cuáles serán los principales ejes de trabajo. También, abrir puentes de diálogo para llegar a consensos dada la conformación del nuevo Congreso. Esperamos que prime un espíritu constructivo que permita prosperar a la mayor cantidad de compatriotas.

Empresarios manifestaron públicamente su apoyo a José Antonio Kast. Ahora, tras el triunfo de Boric, ¿en qué pie queda el sector empresarial?

Por nuestra parte siempre señalamos que trabajaríamos apoyando cualquiera fuera el presidente, sin manifestar preferencias. Esperamos que se nos dé espacio para contribuir al mejoramiento de políticas públicas que fortalezcan a la empresa como pilar de generación de progreso para las personas.

¿Cuáles son sus preocupaciones frente a un gobierno de Gabriel Boric?

Vemos el futuro con optimismo, esperamos que Gabriel Boric sepa conducir a Chile en estos momentos tan complejos con realismo, moderación y apertura. No obstante, nuestra preocupación es la presión que tendrá el próximo gobierno por cumplir promesas de campaña en un contexto económico muy delicado, lo cual puede terminar profundizando los problemas para reactivar la economía y generando enormes frustraciones.

¿Qué espera que modere?

El mismo Gabriel Boric habló de manera muy enérgica este último mes de gradualidad y responsabilidad. Esperamos que así sea. Las políticas que se adopten deben combinar la necesidad de promover la inversión y la solvencia de las cuentas fiscales. Son muy altas las expectativas de gasto público, pero una carga tributaria más alta, por ejemplo, no tendrá efecto positivo si se detiene la inversión y el crecimiento. Será muy relevante que se aclare cómo se trabajará para que el incrementar la carga tributaria en la magnitud que se propone no afecte la inversión, el empleo y el crecimiento. Entendemos que el país requiere de nuevas prestaciones sociales, pero llamamos a la moderación, el consenso y la gradualidad para poder satisfacerlas de la forma más responsable posible. La sostenibilidad fiscal es muy importante y si no hay capacidad de hacer frente a los compromisos, no se puede poner en riesgo la sostenibilidad fiscal.

¿Y qué debería hacer para garantizar la inversión?

En esto no hay secretos, en todo el mundo la inversión fluye cuando hay reglas claras y estables, lo cual produce confianza. Por ello, creo que sería un tremendo acierto del nuevo gobierno intentar rápidamente disipar la incertidumbre con señales claras.

¿Podría aumentar la salida de capitales?

Como señalé, los flujos de capital en todo del mundo se mueven en base a la confianza, y no le quepa duda que si se despeja la incertidumbre, a Chile va a llegar inversión de todo el mundo. Si ello no se logra, lamentablemente ocurrirá lo contrario, lo que sería dramático.