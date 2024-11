Rodrigo Valdés: “Para la región es bien importante que a Argentina le vaya bien”

El nombre de Rodrigo Valdés, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI) desde hace casi un año y medio, ha estado presente con inusitada frecuencia en los titulares de la prensa latinoamericana debido a las tensas relaciones que tuvo con el gobierno argentino y con el propio presidente Javier Milei cuando encabezó la negociación entre el Fondo y la nación trasandina.

En entrevista con Pulso, se refiere por primera vez, breve y sucintamente, al complejo capítulo que vivió con Argentina, y afirma que él mismo tomó la decisión de delegar las conversaciones directas en otro funcionario del FMI.

Está cumpliendo un año y medio desde que llegó a este cargo en el FMI. ¿Cómo calificaría este período? ¿Ha sido de dulce y agraz?

-Ha sido un período muy interesante y bien desafiante. Trabajo con colegas que son buenísimos y con buenos equipos. Me toca mirar muchas realidades distintas. Países que tienen programas complejos y otros no tanto. Países en que las cosas resultan muy bien y con gran éxito, y otros países que tienen shocks distintos y en que las cosas son un poco más complicadas. Me toca ver países a desarrollados y otros fuera de la región. Es un lugar en que estoy muy contento.

Pero hay todo el capítulo vivido con Argentina que quizás no fue tan agradable. Es claro que el presidente Javier Milei presionó para sacarle de la negociación directa entre el FMI y Argentina hace un par de meses. ¿Cómo vivió ese capítulo?

-Respecto de Argentina, lo único que puedo decir es que tomé la decisión de delegar la relación del FMI con Argentina en Luis Cubeddu, que es el que revisa el caso de Argentina y es uno de los subdirectores del Departamento (del Hemisferio Occidental). La verdad es que no tengo más que agregar.

¿Se sintió apoyado por el FMI en ese momento?

-No tengo más que agregar a esta historia.

Milei va a cumplir un año como presidente, en medio de una baja del riesgo país, una lenta caída de la inflación, pero con un ajuste que le ha mermado apoyo social. ¿Cuál es su evaluación del proceso de estabilización que ha llevado adelante el gobierno argentino?

-Puedo repetir lo que ha dicho Luis Cubeddu. Estamos trabajando con los equipos intensamente y han avanzado mucho en Argentina. Queda trabajo, sin duda, pero el avance es sustancial.

¿Le regocija ver que Argentina está avanzando después de mucho tiempo en que el propio FMI fue muy crítico?

-Para la región es bien importante que a Argentina le vaya bien, por su tamaño y por las reformas que está haciendo.