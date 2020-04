Rodrigo Valdés propone que ley que amplía garantías en Fogape sea retroactiva para que empiece a operar pronto y BancoEstado dice que se está evaluando

La ley que se está discutiendo en el Congreso para ampliar las garantías estatales en Fogape para los créditos que entrega la banca ya fue aprobada en la Comisión de Hacienda del Senado, pero aún falta su paso por Sala y por la Cámara de Diputados. La proyección del gobierno es aprobarlo esta semana, y el pronóstico de BancoEstado es empezar a dar las primeras garantías el viernes de la próxima semana.

Sin embargo, para el economista y ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, este tema es aún más urgente que los plazos que se han establecido. “¿Por qué no hacemos que la ley sea retroactiva a partir de hoy día? Si se hace retroactiva para créditos que se otorguen desde hoy, yo me imagino que Arturo (Tagle) va a tener la libertad de llevarlo al comité de crédito y decir: ´partamos´. Es posible hacer algo para que esto no se demore dos semanas más, porque creo que estas dos semanas que estamos jugando, son re importantes para la viabilidad de muchos negocios”, dijo en un streaming que realizó Pauta esta mañana.

Frente a ello, el presidente de BancoEstado, Arturo Tagle, confesó que es algo que se ha estado evaluando. “Se ha discutido la posibilidad de hacerlos retroactivo, se ha planteado desde la semana pasada, no obstante, hay que entender que tiene riesgos, porque al no conocer el reglamento, uno no conoce exactamente las condiciones para ver que el crédito va a ser elegible para tener la garantía estatal, pero es una posibilidad que está en discusión”, dijo.

En ese sentido, Tagle llamó a aprobar con urgencia el proyecto, porque “las empresas necesitan dinero y liquidez hoy”.

Por otro lado, Valdés también dijo que hay que tener ojo con las cosas que se fijan en esta ley. “Hay que ser bien cuidadosos con apretar demasiado los spread y hacer esto algo que sea inconveniente para los bancos, por lo tanto, las condiciones que ya se están dando dejan al margen este tema, y yo llamaría al Congreso a despacharlo rápido, y dejarle flexibilidad al gobierno en el reglamento para que vaya testeando cuánto se puede apretar este tema”, dijo.

Tagle apuntó a algo similar: “Puede ser peligroso fijar todas las condiciones en la ley”. De todas maneras, Valdés aclaró que la tasa de 3,5% que se fijó no sería necesario cambiarla, pero para el resto de las condiciones sería deseable que no queden por ley.

Valdés también hizo un llamado a las autoridades: “El mercado funciona muy bien en tiempos normales, es muy eficiente, pero en los tiempos que estamos viviendo hoy día, cada banco no internaliza plenamente el efecto que tiene su acción sobre la macroeconomía y sobre los demás bancos, por ejemplo, y por lo tanto hay que hacer algún esfuerzo adicional, de comprometerlos a todos, de que participen y se pongan por ejemplo números, objetivos bien claros de a dónde queremos llegar”, comentó Valdés.

Valdés agregó que “sería bueno escuchar de los mismos bancos los objetivos de cuánto van a poder reprogramar, porque creo que sin tener ese objetivo, quedamos demasiado en manos de la línea de los bancos, y aun cuando lo diga el presidente o el gerente general del banco, para la gente que trabaja en un banco va a ser bien difícil aprobar créditos que saben que están yendo para atrás”.

Si bien Tagle confesó que los bancos van a perder dinero con estas líneas de crédito Covid-19 que van a entregar, también detalló por qué cree que existe un incentivo para las entidades el hecho de salir a dar estos préstamos, pero dijo que ese incentivo sólo está bien puesto para aquellos deudores que tienen deudas previas con las entidades.

“En este crédito particular los bancos vamos a perder dinero, el incentivo está en perder poco en los créditos existentes, en la cartera stock, que es muy grande. Ahí está el incentivo de los créditos actuales. Ahora, si se trata de enfrentar deudores nuevos, tiene que haber un incentivo diferente”, detalló el presidente de la estatal.

Tagle agregó que para entender esto “hay una mirada macro y una micro. Macro es que, mientras más grande es la recesión, mientras más grande es el frenazo de la economía, más va a sufrir la cartera (de los bancos), por tanto, se va a deteriorar el portafolio completo. Desde una mirada micro, a nivel de cada deudor, le puedo dar el puente para que ese deudor salga adelante y pase este bache, y por lo tanto, si tengo prestado $1.000 y le tengo que prestar $200 nuevos, tal vez salvo los $1.200, a pesar de que los $200 nuevos no tengan ganancias. Ese es el incentivo del privado a participar, salvar a sus deudores y por lo tanto, sacar a flote su cartera”.