Rosanna Costa afirma que compleja situación del sector construcción e inmobiliario no compromete la salud del sistema bancario

Luego que en el Informe de Estabilidad Financiera (IEF), presentado ayer ante la Comisión de Hacienda del Senado, el Banco Central advirtiera de los riesgos para la economía de una eventual profundización del negativo escenario por el que atraviesa el sector construcción e inmobiliario, la presidenta del instituto emisor, Rosanna Costa, afirmó este jueves que dicha situación no compromete la salud del sistema bancario.

“El sector inmobiliario tiene efectos o ha enfrentado el ciclo y algunos shocks estructurales también, no tanto en el sector vivienda y cuando uno habla de la composición de bodegas, locales comerciales, etc y, por supuesto entonces, dentro del mismo sector inmobiliario, nos vamos a encontrar con harta heterogeneidad y claro es un sector que tiene que ha tenido una cierta evolución”, dijo Costa al responder preguntas tras presentar el IEF en un seminario organizado por la Asociación de Bancos e Institución Financiera (ABIF).

Al respecto precisó que “cuando uno mira la deuda en riesgo en términos de situación de estrés la suma del impacto en el impago con la importancia que tiene en la cartera de la banca, tanto para construcción como para el inmobiliario, destaca, es importante, pero no es la más importante y no compromete la salud del sistema bancario.”

Costa indicó que ambos sectores tienen interconexiones con el resto de las economía y son relevantes en términos de empleo y actividad. Por lo tanto, afirmó “uno no puede minimizar la importancia de los sectores en ningún caso, no es el fin del mensaje que quiero dar, sino que solamente mencionar que, desde el punto de vista de la salud financiera de un riesgo sistémico no es eso lo que estamos mirando”.

Lo que dice el IEF

En su informe el Banco Central mencionó que desde el IEF anterior, las ventas de viviendas mostraron una leve recuperación, considerando que en el segundo trimestre de 2023 se registró un alza de 33% en las unidades vendidas en comparación a igual trimestre del año anterior. Sin embargo, indicó que la cifra representó una caída de 14% en comparación al promedio de ventas entre 2011 y 2019.

En esa línea, el BC dijo que en los últimos dos años, la industria enfrentó alzas de costos, una demanda debilitada y condiciones de financiamiento restrictivas, lo que derivó en caída de precios y aumento de las existencias y que el impago bancario de las inmobiliarias ha registrado un alza desde mediados de 2022″.

Al respecto el instituto emisor dijo en su informe que “el prolongamiento o profundización del negativo panorama actual del sector podría traer consecuencias al resto de la economía debido a las múltiples interconexiones y canales de propagación existentes.

En particular, sostuvo que el reciente aumento de las tasas de largo plazo en países desarrollados y su efecto sobre las tasas largas locales, podría debilitar la reciente recuperación de la demanda por viviendas.