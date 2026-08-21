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    Salida de capitales a junio se triplica y supera los US$2.000 millones, pero concentrada en el primer trimestre

    De acuerdo al Banco Central, entre abril y junio abandonaron el país recursos por US$258 millones. Sin embargo, durante el primer trimestre, la cifra fue mucho mayor, alcanzando a US$1.887 millones. Ese factor terminó condicionando el primer semestre, que totalizó US$2.146 millones.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    En el segundo trimestre se moderó fuertemente la salida de capitales del país. De acuerdo al Banco Central, entre abril y junio emigraron de Chile recursos por US$258 millones. Sin embargo, durante el primer trimestre, la cifra fue mucho mayor, llegando a US$1.887 millones. Ese factor terminó condicionando el primer semestre, que totalizó US$2.146 millones.

    La cifra triplica lo registrado en el primer semestre del 2025 (US$723 millones), y es, además, el monto más alto desde el primer semestre del 2022.

    Los cambios relevantes en los flujos de salida de capitales se asocian a situaciones en que activos y/o dinero se movilizan rápidamente desde un país hacia el exterior, debido a un suceso con implicancias económicas, o a eventos del escenario político y social que alteran las expectativas de los inversionistas.

    Los expertos afirman que más allá de que la incertidumbre haya bajado y no se tengan previstos cambios institucionales como los procesos constitucionales o una reforma tributaria que suba los tributos, las personas y empresas no financieras prefieren tener diversificado su portafolio de inversiones.

    Este debate se comenzó a instalar luego del estallido social y la pandemia. De hechos esos años se registraron las mayores salidas de recursos del país de personas y empresas no financieras. En 2020, salieron del país US$ 9.691 millones, mientras que el 2021 otros US$7.064 millones.

    De allí en más comenzó una trayectoria a la baja en términos anuales: En 2022 cerró con US$2.811 millones y el último dato anual, que es el cierre del 2025, la salida de capitales fue de US$1.015 millones.

    Sin embargo, el inicio del 2026 sorprendió. “Resulta llamativo que efectivamente haya resultado un alza en comparación a similar fecha de años anteriores. Por lo pronto se pudiera explicar primero porque el mercado se mueve en base a expectativas de crecimiento y expectativas de rentabilidad. Y, por lo tanto, se entiende esta cifra, ya que el mercado chileno está bastante deprimido y cifras del 2% de crecimiento anual no auguran buenos retornos”, plantea el Javier Jaque, socio Líder de CCL Auditores Consultores.

    24 Mayo 2024 Vistas de la ciudad de Santiago, Sanhattan, edificios, departamentos, cordillera nevada, panoramicas. Turismo, Turistas Foto: Andres Perez Andres Perez

    “No veo un factor político, jurídico o tributario puntual que, por sí solo, explique este aumento. Tampoco calificaría automáticamente todo el flujo como una fuga de capitales”, sostiene Cristián Mena, socio de Mena Alessandri & Asociados.

    El experto añade que “en el caso de las personas, se ha consolidado una estrategia de largo plazo orientada a reducir la concentración del patrimonio en un solo país y una sola moneda. En las empresas, además, pueden existir razones operativas, como la administración de liquidez, los créditos comerciales, el financiamiento de filiales o la expansión internacional”.

    Por ello, enfatiza que “el dato combina una mayor diversificación patrimonial con decisiones financieras y operativas propias de empresas y personas que hoy tienen una perspectiva más internacional”.

    Gustavo Serrano, socio de Serrano Abogados y experto en tributación, indica que “se debe a factores mixtos. Por un lado, las tasas de interés en mercados como EEUU siguen muy atractivas. Por otra parte, empresas y personas buscan resguardar su patrimonio y diversificar riesgos frente a la coyuntura y reformas. En suma, la competitividad y estabilidad que ofrecen mercados desarrollados está siendo muy atractiva, y Chile, con un mercado de capitales aun dañado y con varias reformas pendientes, no ofrece alternativas que puedan, razonablemente, competir contra ello”.

    Lo que viene

    Ahora bien, los especialistas creen que si bien la tendencia de diversificación de cartera de inversiones cree que a medida que la megarreforma genere efectos positivos en el crecimiento habrá mayor ánimo por dejar los recursos invertidos en el país.

    En ese sentido, Jaque explica que “la reforma tributaria necesita un tiempo para que pueda comenzar a rendir frutos. Entonces hay un tema de expectativas de los inversionistas en relación con lo que el mercado chileno está dando hoy y a lo que pudiera dar en el futuro, y como los dineros son bastante volátiles en cuanto a la inversión, pueden ir y venir fácilmente y esperar una rentabilidad más alta en un mercado externo y luego acoplarse a Chile cuando el país logre cumplir un crecimiento esperado, como un 4% al término de este gobierno”.

    Misma visión entrega el economista jefe de Bci, Sergio Lehmann, quien menciona que en “un mundo más integrado y desafiante, es esperable incentivos en esa dirección. Hacia lo que viene, de la mano con los cambios estructurales que se incorporaron en la megarreforma, veríamos atractivos para atraer capitales a nuestra economía”.

    Mena acota que “la diversificación se ha vuelto más amplia y sofisticada. Ya no consiste solamente en mantener dólares o adquirir un inmueble fuera de Chile. Hoy se diversifica por moneda, país, custodio, clase de activo, nivel de liquidez y horizonte de inversión. La lógica no es necesariamente reemplazar a Chile como destino de inversión, sino evitar que todo el patrimonio quede expuesto a una sola economía, un solo mercado y un mismo marco regulatorio”.

    Más sobre:Salida de CapitalesBancO Central

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