Sebastián Piñera y la PGU: “Tengo la esperanza que pueda ser ley la próxima semana y así poder pagar en febrero”

El presidente Sebastián Piñera expresó su optimismo y reafirmó el objetivo de que la Pensión Garantizada Universal (PGU) se convierta en ley en los próximos días y que empiece a pagarse a partir de febrero.

En una actividad en La Moneda, el mandatario dijo que el gobierno se encuentra afinando “los últimos acuerdos” en el Senado sobre el “financiamiento responsable” de esa iniciativa, el cual ha sido cuestionado por economistas y parlamentaros de oposición.

“Tengo la esperanza de que el senado va a aprobar estas leyes esta semana. Tengo la esperanza que pueda ser ley de la república la próxima semana y así poder pagar la pensión garantizada universal en el mes de febrero”, dijo el jefe de Estado en el marco de la firma el decreto supremo que crea el Subsistema Nacional de Apoyos y Cuidados (SNAC).

“Hemos conversado hoy con varios senadores y estoy optimista que vamos a llegar a buen puerto”, agregó.

El presidente hizo estas declaraciones justo cuando sesiona la Comisión de Trabajo sobre el proyecto que reemplaza el Pilar Solidario por una Pensión Garantizada Universal (PGU).

Sin embargo, de acuerdo a Pulso PM, la votación en particular no se había iniciado aún, dado que el Ejecutivo aún no ingresa formalmente las indicaciones.

Eso sí, el ministro del Trabajo, Patricio Melero, llegó con el borrador de las indicaciones, por lo que dio a conocer a los senadores todos los cambios que incorporarán a la iniciativa, a la espera de que ingresen formalmente para iniciar su votación, lo que según dijo el titular de Trabajo, debería ocurrir hoy.

Allí el gobierno dio a conocer que están abiertos a ampliar la cobertura de pensiones de invalidez desde el 60% al 80% de la población.

También van a reponer una indicación que fue rechazada por la Cámara de Diputados, que señala que las personas podrán acceder a una renta vitalicia desde las UF3, bajando el valor actual que está fijado en la PBS y así facilitar el acceso a esta modalidad de pensión.