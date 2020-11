Segundo retiro del 10% en el Congreso: senadores de gobierno y de oposición anticipan su voto

A Favor

“Nuevamente esto aparece como una ayuda real y concreta para muchas familias que lo están pasando mal. En ese sentido estoy dispuesto a apoyar el segundo retiro y junto a ello, hay que buscar una solución respecto a los pensionados con rentas vitalicias”.

Pedro Araya, senador independiente, pro PPD

“Apenas llegue al Senado, en Constitución lo colocaremos en trámite a la brevedad, pues son muchos los chilenos que lo demandan con urgencia. Y sin ser una solución óptima, se hace necesario avanzar con un segundo retiro de fondos previsionales”.

Alfonso de Urresti, senador PS, presidente Comisión de Constitución

“Es lamentable que el gobierno crea que no es necesaria la protección social en esta fase. No hay recuperación económica ni menos del empleo, por tanto la única solución será el segundo retiro del 10%, producto de la insensibilidad de este gobierno”.

Yasna Provoste, senadora DC

“No es justo que por la inacción de un gobierno indolente, tengamos nuevamente que echarle mano a los recursos de los propios trabajadores, pero si el gobierno no entrega bonos, no aplica políticas de ayuda universal, los trabajadores tienen derecho a ayudarse con sus recursos”.

Alejandro Navarro, senador PRO

" Nadie estaría pensando en un segundo retiro si el gobierno hubiera llegado con ayuda suficiente como tantas veces lo pedimos. Mi apoyo responde a la inacción. La gente al ver que con retiros las pensiones seguirán siendo bajas, prefieren sacar su porcentaje".

Rabindranath Quinteros, senador PS

En Contra

“Prefiero las medidas focalizadas hacia personas que necesitan ayuda y no abrir esta posibilidad en que se benefician los que necesitan y los que no. Estamos precarizando cada vez más nuestro sistema de pensiones. No es una buena idea”.

Rodrigo Galilea, senador RN

“Un nuevo retiro de fondos previsionales nos aleja más aún del objetivo compartido de mejorar las pensiones. Además, mucho me temo que marzo y abril , pueden ser meses muy difíciles. Nunca hay que negarse a escuchar y analizar, pero soy crítico del retiro”.

José García, senador RN

“Estaría de acuerdo en un retiro de fondos de pensiones solo en caso de enfermedades con diagnóstico terminal, como señala un proyecto presentado por el gobierno en la Cámara de Diputados. Solo en esa situación”.

Alejandro García-Huidobro, senador UDI

“Estoy en contra del nuevo retiro del 10%, porque es un daño profundo al sistema previsional. Solo estaría a favor en el caso de enfermedades catastróficas con una calificación médica debidamente comprobada”.

Claudio Alvarado, senador UDI

Abierto a...

“El retiro del 10% no es compatible con la reforma previsional que está en el Senado. Hoy día, para mejorar las pensiones, se debe trabajar en torno a reformar la ley. Me abro a un segundo retiro del 10% en la medida que se justifique caso a caso”.

José Miguel Durana, senador UDI

“¿Es lo óptimo? No. ¿Es lo que uno desearía? No. Pero es la realidad. Por lo tanto, no se trata de estar de acuerdo o no con un retiro, sino de ver qué alternativas el gobierno va a implementar para hacer que las personas no se vean obligadas a realizar este segundo retiro”.

Carlos Bianchi, senador independiente