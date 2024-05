Senador Lagos Weber califica como inoportuno el debate sobre condonación del CAE y dice que se está discutiendo en el aire

El debate sobre la condonación del CAE sigue generando ruido y debate. El gobierno dijo que entregará una propuesta al respecto en septiembre, previo a la discusión del Presupuesto 2025. En medio de este escenario, el senador y presidente de la Comisión de Hacienda, Ricardo Lagos Weber, dijo que no se sabe de lo que se está hablando, porque no se conocen los detalles de la propuesta, y aseguró que no está por condonar a rajatabla.

“No tenemos idea de lo que estamos hablando porque no hay una propuesta concreta sobre la mesa, sobre la cual opinar. Lo que el gobierno si ha hecho, y lo ha hecho en el pasado y en la cuenta pública del año pasado, y en la discusión de presupuesto de este año, uno de los temas es que habrá una propuesta presentada antes del presupuesto del año que viene. Si alguien hubiera ratificado eso no más, me habría quedado tranquilo, pero me parece que ha habido voces distintas que surgió a título de nada, sin una propuesta arriba de la mesa. Lo encuentro bien inoportuno el debate, desde el punto de vista de los intereses del oficialismo. Es poner sobre la mesa un tema que va a ser muy debatido, pero que quisiera debatirlo con conocimiento de qué se trata”, dijo el senador en Radio Duna.

Y agregó que “estamos discutiendo sobre algo que no existe, y la principal responsabilidad la tienen aquellos que pusieron el tema sobre la mesa cuando no era necesario. Como no tengo nada sobre la mesa no le puedo decir si es bueno o malo. No estoy por condonar a rajatabla. Tenemos que ver el financiamiento. Estamos discutiendo en el aire. Hablé con un senador de oposición, que tiene importante responsabilidad, y decía algo bastante razonable. Si quieren discutamos el refinanciamiento, pero tal vez discutamos una nueva política de financiamiento en la educación superior, y de ahí veamos que hacemos con el stock”.

El senador indicó que el tema debió haberse empezado a discutir en septiembre, cuando se conozca la propuesta.

“Yo habría partido con el nuevo sistema de financiamiento, qué hacemos con el stock de deuda, cómo damos las facilidades. Incluso lo habría hecho a partir de septiembre, cuando dijimos que lo íbamos a hacer. No entonces en mayo, que queda como una especie de compensación ideológica de algunos por lo que hubo que hacer en materia de isapres, y en vista de la cuenta pública donde el presidente va a tener que repetir lo mismo que dijo el año pasado”, señaló Lagos Weber.

Y criticó que se haya puesto nuevamente el tema sobre la mesa, sin esperar a septiembre.

“Con mayor razón no podemos condonar. Podemos hacer un mecanismo, pero derechamente la condonación, cuando hay creo usos más valorables a financiar desde el punto de vista de la sociedad chilena... Para qué el oficialismo si tenía una meta clara que en septiembre conoceríamos una propuesta, porque no esperar hasta septiembre en vez de generar este ruido”, concluyó.