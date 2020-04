Senadores y gremios inician ofensiva para que Hacienda suspenda reavalúo fiscal agrícola

El miércoles pasado un grupo de senadores junto a la Multigremial de Emprendedores se reunieron con el ministro de Agricultura, Antonio Walker. ¿El objetivo? tratar de convencer al gobierno de “suspender” el cobro de las contribuciones de los predios agrícolas bajo la nueva tasación fiscal.

El reavalúo fiscal para predios agrícolas comenzó el 2 de enero de este año y culminó el 5 de abril con la publicación de los nuevos parámetros y valores, que de acuerdo con Hacienda, representan un alza de 92% en relación a 2016.

Una de las legisladoras que estuvo presente en ese encuentro fue Ximena Rincón, (DC) quien señaló que el ministro de Agricultura tuvo una buena recepción de sus argumentos, sin embargo, afirma que “este es un problema político y por tanto, requiere de voluntad del Presidente Piñera y del ministro de Hacienda”.

En ese sentido, agregó que los “asesores del ministro Briones entienden que sus números tienen un supuesto errado (Base imponible empresa=base imponible dueño), pero no les importa. Entienden lo de Indap, pero creen arreglarlo en el futuro. Saben que el proceso de reclamación es ilusorio y saben que los microagricultores no pueden pasar a contabilidad completa, pero si no pueden competir que salgan del mercado”. La dura crítica apunta a los criterios que se utilizaron para fijar la tasa para el cobro.

Juan Pablo Matte, secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) añadió que “hemos mantenido permanente contacto con parlamentarios quienes conocen nuestra postura. Lo que queremos es que los reavalúos sean objetivos y racionales, de acuerdo con el aumento del valor de la tierra”.

Desde la Multigremial Nacional plantearon sus dudas por esta medida, porque viene en momentos en donde la economía está debilitada, producto del estallido social, la crisis sanitaria y la sequía que afecta al sector.

De acuerdo con el gremio, en la cita de acordó conformar una mesa técnica con representantes de los parlamentarios, Ministerio de Agricultura, senadores y el gremio, con el objetivo de avanzar en el delineamiento de una estrategia. También se acordó en revisar y evaluar los criterios de tasación del SII, puesto que hay ciudades en donde el reavalúo creció casi en 400%.

Entre lo que se busca con esta mesa técnica es que se estudie bien el tema. “Si pensamos en recursos las contribuciones representan solo el 4% de los ingresos del Fisco. Por ello, suspender este cobro no es un imposible”, afirmó Rincón.

Otra de las propuestas apunta a que el cobro comience el próximo año.

Matte, en tanto, subrayó que “la única solución que nos dio el gobierno es que los agricultores que están en renta presunta puedan pasar a renta efectiva, según su conveniencia tributaria, debiendo asumir una importante carga administrativa antes del 31 de julio próximo”.

Reavalúo

Las propiedades agrícolas, que no habían sido afectadas por un reavalúo desde 2016, alcanza a los 948.147 predios, cuya tasa para el cálculo de contribuciones disminuye de 1% a 0,514% del avalúo afecto del predio y el monto exento de contribuciones (libre de Impuesto Territorial) aumenta de $12.596.019 a $24.222.145 (valores en pesos, también ajustado al 1 de enero de 2020).

Como resultado de lo anterior, el 81% de estos predios quedaron exentos del pago de contribuciones. Las definiciones técnicas y valores de suelo y construcción para los bienes raíces agrícolas se encuentran en la Resolución Exenta N° 12, del 24 de enero de 2020.P