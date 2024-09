Sernac enciende las alertas por un producto de L’oreal y pide explicaciones tras reclamos de los consumidores

L’oreal ahora está en la mira del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), esto por la línea de productos Elvive Hidra Hialurónico, el que registra reclamos en redes sociales por supuestos efectos adversos tras el uso del producto.

En los reclamos, que recopiló el Sernac, acusan que los productos de la línea generarían irritación, cambios capilares relevantes y caída de cabello en grandes cantidades. De esta manera, el Sernac ofició a la marca L’oreal Chile S.A, para que informe el número de reclamos que recibió de la línea y también las soluciones entregadas.

Además, el Sernac solicitó a la marca los resultados de los análisis de laboratorio, el desempeño y la composición bioquímica de la línea Elvive Hidra Hialurónico.

Uno de los reclamos, que dio cuenta el Sernac, indicó que, “desde aproximadamente 5 meses compré la línea Hidra Hialurónico, de principio todo bien, pero hasta hace algunos meses me percate que se me estaba cayendo demasiado el cabello y lo asocié al estrés, jamás pensando que era culpa de los productos”.

En el testimonio se señaló que, “fuí al psicólogo y me recetaron vitaminas de biotina, para poder controlar la caída del pelo, pero ya tengo pelones. Cada vez que me cepillo el pelo me caen cientos, cabe destacar que nunca he tenido problemas de caída de cabello, lo cual ahora me entero por redes sociales que hay muchas chicas de Chile en mi misma situación que utilizan la misma línea de productos Hidra Hialurónico, y están masificando esta información. Favor dar solución para que den de baja este producto, y puedan darnos solución a la gente afectada, adjunto fotos de la caída de mi pelo.”

Aunque la línea no tiene asociado ningún tipo de alertas por parte del Sernac o el Instituto de Salud Pública (ISP), en respuesta a los reclamos que vienen de distintas regiones del país, el Sernac decidió indagar la línea de productos.

Con esto, el Sernac llamó a los consumidores a suspender el uso de estos productos si es que les generan algún malestar, y de ser el caso, a presentar sus reclamos en la plataforma www.sernac.cl, donde tendrán que indicar el lote del producto, la fecha de vencimiento, el tipo de uso, entre otros datos que consideren relevantes.