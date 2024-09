Termina con la exención tributaria para bienes importados que tienen un valor menor a US$41 fue uno de los objetivos que se propuso el gobierno del Presidente Gabriel Boric al presentar su proyecto de ley de cumplimiento tributario a finales de enero de este año y esta iniciativa está en tierra derecha para ver la luz verde, solo falta su promulgación tras que, este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó el proyecto para que sea ley.

La iniciativa tuvo modificaciones para lograr un apoyo transversal, pero se mantuvo la idea de terminar con la exención a la importación de productos que, en general, se realizan por plataformas como Aliexpress, Temu, Shoppe y Shein, entre otras.

Gobierno defiende el impuesto a productos importados vía Shein, Temu, Shopee o Aliexpress y explica cómo se va a cobrar

Ante este contexto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, defendió la iniciativa: “Cuando alguien hace una compra en el comercio establecido en Chile paga el IVA, un 19% independientemente de si la compra es grande o chica. El hecho de que exista una exención para las compras internacionales menores a US$ 41 de partida es injusto para los productores y los comerciantes locales”.

El secretario de Estado, en conversación con 24 Horas, también respaldó su punto apuntando que, la exención se “ha terminado transformando en parte de toda una cadena de informalidad. Hay, desgraciadamente, muchas personas que están continuamente haciendo importaciones por la vía de diversas plataformas de productos que, después venden internamente, también sin pagar impuestos”.

Otras de las justificaciones del gobierno fue el nivel de transacciones que se detectó para estos productos importados que hoy están bajo la lupa. “En el año 2023, por vía de Courier llegaron al país 20 millones de paquetes. La cifra de tres años antes era de 2 millones de paquetes. Y, de esos 20 millones, el 90% viene facturado bajo US$ 41. Por lo tanto, lo que aquí está ocurriendo también, desgraciadamente, es que hay plataformas internacionales que están subfacturando para que no se paguen los impuestos que corresponden”.

Ante la consulta sobre cómo se va a pagar este impuesto tras el fin de la exención, el ministro Marcel explicó que, en el proceso de compra, se va a incluir este impuesto.

“Cualquier persona que ha hecho una transacción con estas plataformas sabe que, al momento de cobrar, de pagar con una tarjeta, a uno le incluyen el impuesto que tiene que pagar cuando es superior a US$ 41. Así que eso es parte del mismo servicio que presta la plataforma respectiva”, agregó.

Sin embargo, el ministro Marcel apuntó que, este nuevo contexto, no significa una demora en el proceso de compra al extranjero y llegada al cliente por temas como el cobro de aranceles. “Cuando se están cobrando aranceles, hay una serie de controles que tienen que efectuar las empresas de Curie y el servicio de aduanas, que en este caso no van a ser necesarias. Por lo tanto, no se va a enlentecer en los procesos de importación, ni se va a complicar el trabajo de los intermediarios en este proceso”, comentó.

“Las empresas de Curie en algún momento plantearon el problema de que, al mismo tiempo, una importación no solamente paga IVA, sino que debería pagar aranceles. Pero el mínimo para los aranceles, en este caso, se aumentó respecto a los US$ 41″, añadió.