SMA formula dos cargos contra Canteras Chacabuco por incumplimiento y arriesga multa millonaria

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló dos cargos, uno leve y otro grave, contra la empresa ‘Canteras Chacabuco S.A.’, titular del proyecto de “Extracción y Procesamiento de Roca en Cantera Chacabuco”, que se encuentra ubicado en la comuna de Colina, Región Metropolitana (RM). La compañía arriesga una multa de 6.000 UTA, equivalente a más de $4.550 millones.

Según detalló el fiscalizador en un comunicado, el proyecto consiste en la extracción de rocas desde una cantera de superficie de 9,5 hectáreas, con una tasa de extracción de material estimada en 35.000 m3 al mes y proyectada en 8 años.

El caso se originó luego de más de 90 denuncias efectuadas por la comunidad y la Municipalidad de Colina. Gran parte de los reclamos son por el polvo en suspensión que provocaría la operación del proyecto. Debido a esa situación, fiscalizadores del organismo realizaron actividades de inspección ambiental.

Los hechos que la SMA detectó como infracción son que el titular no habría implementado las medidas de control para el manejo de emisiones de material particulado que le fueron exigidas para su fase de operación. Esto debido a que no habría efectuado la demarcación y delimitación de la cantera mediante la instalación de un cerco de doble malla raschel de tres metros de altura, no habría implementado el biombo vegetal con especies arbustivas y no habría incorporado procesos húmedos en el proceso de molienda y en los materiales acopiados, entre otros; lo cual fue calificado como una infracción grave.

Además, las emisiones de material particulado han sido visibles desde la autopista Los Libertadores y desde el camino de acceso a la planta.

La otra infracción, que fue calificada como leve tiene que ver con que la empresa no dio respuesta a los requerimientos de información formulados en las Actas de Inspección Ambiental.

“En las actividades de fiscalización realizadas entre enero y marzo de este año se pudieron identificar distintos hallazgos relacionados, entre ellos, con que la empresa no consideró la implementación de medidas que fueron exigidas en su permiso ambiental, para su etapa de operación. Es importante recordar que no basta con que las empresas tengan la autorización para ejecutar un proyecto, el cumplimiento ambiental es un imperativo”, dijo en un comunicado El jefe de la Oficina Regional Metropolitana de la SMA, Esteban Dattwyler.

La empresa tiene 10 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento, y 15 días hábiles para formular sus descargos.