Socia de StarChain Ventures sobre salud y tecnología: “Tenemos que ser dueños de nuestros datos”

Realidad virtual y aumentada, inteligencia artificial, Internet de las Cosas, blockchain, son los principales temas que abordará el encuentro internacional “InnovaConnect, conectando soluciones tecnológicas con desafíos reales”, que se llevará a cabo mañana y hasta el miércoles por www.innovaconnect.cl. Pero, claramente, este evento organizado por Innova360 con el apoyo de Corfo, tendrá un paraguas ineludible: la salud bajo un planeta en pandemia.

Una de las principales speakers es Radhika Iyengar, socia y fundadora de StarChain Ventures, consultora centrada en soluciones blockchain, especialmente en salud digital y atención médica. Desde Silicion Valley (EEUU), Iyengar, que además es charlista de TEDx y consejera del gobierno de California en materias de blockchain, explica cómo la tecnología está cobrando hoy más que nunca relevancia en la salud. “Hay muchas aplicaciones desarrollándose para esta área, pero claramente la pandemia abre nuevas oportunidades tanto para startups, como para empresas grandes que tienen soluciones para resolver problemas asociados al Covid”, indica.

¿Pero siempre el área de salud ha sido importante para el ecosistema emprendedor de Silicon Valley o ahora ha aumentado por la pandemia?

- Hay muchas empresas involucradas en biotecnología, suministro de medicamentos, recetas, así como en la producción de ensayos o pruebas. La verdad es que la salud siempre ha sido importante en los 50 años que lleva Silicon Valley

¿El Covid ha acelerado el entusiasmo de los venture capital hacia ese sector?

- Ha tenido bastante impacto, porque todo el mundo se ha dado cuenta que el sector de salud tiene muchas ineficiencias. Hay muchos problemas administrativos, de datos fragmentados. No se pueden interoperar los datos clínicos, algo que abre muchas oportunidades.

¿Cómo cuáles?

- Ya se están desarrollando productos y aplicaciones para proteger los datos, pero aún falta mucho mejorar la seguridad y privacidad en el sector salud. Ahí está la gran oportunidad.

¿Por qué?

- Porque existen muchos hackers que quieren tomar control de los datos personales en hospitales u otros proveedores. Y esas situaciones están ocurriendo más frecuentemente de lo que se cree.

¿Pero hoy es difícil no pensar que todos esos datos no estén en la nube?

- Claro, es muy importante tener una infraestructura donde los datos se puedan compartir desde un proveedor (como un doctor al consumidor). Pero hay un tema muy importante, que es la identidad digital autosoberana.

¿Podría explicar más ese concepto?

- Hoy, la identidad digital se basa en un mecanismo centralizado, donde una empresa o entidad tiene el control de esos datos. Pero nosotros como pacientes o consumidores de servicios de salud debemos tener el control sobre nuestra información. Imaginemos que viajamos al extranjero y sufrimos un problema de salud. Necesitamos tener disponible nuestro historial. Por eso tenemos que ser dueños de nuestros datos.

¿Entonces? ¿Cómo solucionarlo?

- Hay muchas empresas que están desarrollando soluciones de este tipo y muchos actores en el ecosistema que tendrán interés en este tema. No solo el paciente, el proveedor de salud, el hospital o el doctor, sino también empresas de seguros y el gobierno. Si nosotros tenemos el control sobre nuestros propios datos, podemos compartirlo con cualquier entidad y con quien queramos. Además de tener la trazabilidad del historial clínico.

¿Pero hoy no tenemos acceso a ese historial?

- No. Cada vez que vas a una clínica o a un hospital hay un pedazo de tu historial. Y todas esas partes no están conectadas. O sea, no hay una interoperabilidad.