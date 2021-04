Televisa y Univision alcanzan acuerdo para fusionarse: operación se valoró en US$ 4.800 millones

Grupo Televisa SAB y Univision Holdings Inc. fusionarán sus activos de contenido y medios en un acuerdo valorado en US$4.800 millones, profundizando los lazos entre los dos gigantes de la televisión en español.

Televisa, la principal emisora de México, seguirá siendo el mayor accionista de la nueva Televisa-Univision, con una participación accionaria de alrededor de 45%, de acuerdo con un comunicado enviado el martes. Según los términos del acuerdo, Televisa recibirá US$3.000 millones en efectivo y US$1.500 millones en acciones de Univision.

Para Univision, trabajar en equipo con Televisa ayudará a reforzar su impulso hacia una transformación digital a través del streaming. Aunque Univision es el mayor proveedor de contenido de radio y televisión en español en Estados Unidos, no se ha convertido en una fuerza tan grande en línea. Menos de 10% de la población de habla hispana utiliza actualmente un servicio de transmisión, en comparación con 70% en el mercado de habla inglesa.

“Juntos, Televisa-Univision pueden buscar de manera más agresiva la innovación y el crecimiento a través de plataformas digitales, a medida que la industria continúa evolucionando”, dijo el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga, en el comunicado.

El acuerdo se financiará a través de US$1.000 millones de inversión de capital preferente Serie C encabezada por SoftBank Latin American Fund, con participación de Google de Alphabet Inc. y Raine Group, más US$2.100 millones en obligaciones en concepto de deuda colocados por JPMorgan Chase & Co.

En marzo, Bloomberg informó por primera vez que Televisa y Univision estaban considerando un acuerdo, y la semana pasada indicó que SoftBank Group Corp. estaba en conversaciones para unirse a la transacción.

El director ejecutivo de Univision, Wade Davis dirigirá la empresa combinada, mientras que Alfonso de Angoitia de Televisa se convertirá en presidente ejecutivo de la junta directiva. Marcelo Claure de SoftBank será el vicepresidente de la junta.

La nueva entidad será un coloso de la programación en español, aprovechando las más de 86.000 horas de contenido que produce Televisa al año. La empresa contará con cuatro canales de televisión abierta de Televisa, así como 27 cadenas y estaciones de TV de paga; el estudio cinematográfico Videocine; el servicio de video bajo demanda Blim; y la marca Televisa.

Univision, por su parte, ya cuenta con su cadena de transmisión homónima, el canal UniMás, nueve cadenas de cable en español, 61 estaciones de televisión y 58 estaciones de radio. Recientemente, también introdujo un servicio de streaming llamado PrendeTV.