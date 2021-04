¿Quién será el nuevo líder de Chilevisión?

El 4 de marzo pasado, el gigante norteamericano ViacomCBS fortaleció su presencia en Chile. Ese día, lanzó la plataforma de streaming Paramount+ dando un paso más en su crecimiento en el país. Esta fue la última aproximación antes de anunciar lo que será su primera compra en tierra chilena.

Si la Fiscalía Nacional Económica lo permite, ViacomCBS será el nuevo dueño de Chilevisión, y detrás de él llegará un nuevo ejecutivo a liderar la operación. Hoy, el presidente de la señal es Jorge Carey, ahora el cargo lo ostentará un chileno, pero más arriba estará Juan Carlos “JC” Acosta (46 años). “Chilevisión estará bajo el liderazgo de JC Acosta”, señaló ViacomCBS.

Desde el año 2000 que “JC” está en la industria. De padres cubanos, Acosta creció en Miami, y luego se tituló de contador y MBA de la Universidad de Florida. A los 27 años –como él mismo relató a un portal de Florida- lo llamaron para decirle que había una oportunidad en The Walt Disney Company. “Ese trabajo se convirtió en el motor de mi carrera”, señalaría.

Luego pasó a MGM Studios, y a NBCUniversal Telemundo donde lideró la programación y las finanzas. En 2007, llegó a Viacom: compañía donde ha estado 14 años. “Crecí con Nickelodeon y MTV, así que esto fue la guinda del pastel”, relató al mismo portal.

Entró como CFO y Ejecutivo a Cargo de la Producción de Viacom Media Networks International (VIMN) The Americas; luego sumó la vicepresidencia ejecutiva; en 2019 –una vez concretada la fusión entre Viacom y CBS- pasó a ser presidente de ViacomCBS Networks Americas, y en octubre de 2020 sumó también la presidencia de ViacomCBS International Studios.

Hoy, su firma dice presidente de ViacomCBS International Studios y Networks Americas. Y es desde ese rol donde asume el liderazgo de Chilevisión. Es que entre sus responsabilidades está extender el negocio y los productos por la región.

Los procesos de compra no le son desconocidos. En 2016 participó del equipo que trabajó en la adquisición de Telefe a Telefónica en Argentina y por lo cual Viacom pagó US$345 millones; además se encargó de integrar el portal de videos cómicos Porta dos Fundos de Brasil. Asimismo, le tocó llevar adelante todo el proceso de producción propia de Viacom, abriendo estudios en Miami, y generando contenido en español para Latinoamérica. Actualmente, el grupo cuenta con más de 140 mil horas entre series y shows.

“JC ha desempeñado un papel clave en la transformación del negocio de VIMN Americas, integrando y administrando Telefe –donde acaba de lanzar un canal Telefe Noticias- y Porta dos Fundos y está totalmente a la altura para poder llevar a VIMN Americas a su próxima etapa de crecimiento”, señaló el 2019 el entonces CEO y presidente de Viacom International Media Networks (VIMN), David Lynn, cuando Acosta fue ascendido a presidente de VIMN Americas.

“El aporte de JC al equipo de VIMN y el impacto generado en el negocio hasta la fecha, aseguran una transición de liderazgo sin interrupciones como también un crecimiento continuo para nuestras operaciones en América”, añadió.

Y ahora el desafío es el streaming. Son múltiples las entrevistas que ha dado Acosta destacando las oportunidades para la Región. “El desafío es mantener nuestro negocio tradicional mientras incrementamos notablemente nuestros negocios emergentes y adyacentes”, señaló a fines de 2019 al portal ttvnews.

Y agregó: “Entre los principales retos podemos destacar el pronto lanzamiento de Pluto TV en Latinoamérica, así como la renovada versión de la aplicación infantil Noggin y la llegada de Paramount+ a los países restantes. Además, tendremos el lanzamiento de VidCon México en 2020, nuevos hoteles de MTV y Nickelodeon también en México, y nuevas licencias de productos de consumo”.

Y es en ese marco donde debe encajar Chilevisión. “Chilevisión será un impulsor clave para acelerar nuestra estrategia de streaming en la región”, dijo ayer Raffaele Annecchino, presidente y director ejecutivo de ViacomCBS Networks International.

Y ya lo decía Acosta referente no a Chilevisión, pero sí a Telefe: con modelo mixto de gratuito y pago se cubren ‘todos los frentes’. “Telefe no sólo es un canal abierto, es un integrador, sinergizando con Pluto TV y todas las cadenas del grupo. Es un motor de promoción de toda la compañía’”, subrayaba en noviembre al portal especializado Prensario Internacional. Descripción que a todas luces sería lo que este ejecutivo -que intenta no llevarse trabajo para la casa y cuyo programa preferido es “Six Feet Under”-, buscaría para Chilevisión.