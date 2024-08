La informalidad laboral ha estado en el centro de los análisis a la hora de evaluar la situación del empleo. La primer lectura que se hace habitualmente es que este concepto se relaciona directamente con empleo independiente y, en particular, a ocupaciones tales como vendedores ambulantes y emprendimientos de subsistencia, entre otros. Sin embargo, al analizar en detalle las cifras, una proporción relevante de los empleos que se ejercen en la informalidad en Chile son dependientes, es decir, empleos realizados bajo una jefatura.

Un informe del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP) realizó una descomposición de la informalidad laboral y puso el foco en los empleos que siendo dependiente son informales.

Trabajadores informales dependientes en el sector privado suben y suman más de 850 mil

Uno de los aspectos que resulta importante despejar es si los trabajadores asalariados del sector privado que son informales lo son porque la empresa funciona en el sector informal o, en cambio, están en la informalidad laboral porque a pesar de trabajar en una organización del sector formal esta organización decide no respetar las normas laborales, es decir, no tener contrato de trabajo o bien lo tienen pero no se cumple con pagar las cotizaciones de salud y pensión.

Con eso como marco, al trimestre abril-junio 2024, el 43,3% de los ocupados informales eran dependientes. Esto quiere decir que, de los 2.631.514 empleos informales en Chile, 1.140.184 eran trabajadores dependientes. De ellos, 155.207 son asalariados del sector público, lo que implica que hay 984.977 dependientes informales en el sector privado. Dentro de los dependientes informales del sector privado 133.531 son personal de servicio doméstico y 851.446 son asalariados del sector privado. Hace un año eran 836.226, por lo que hay un alza de 1,8% anual.

De acuerdo a este informe, las cifras indican que la mayoría de los asalariados informales del sector privado trabaja para una organización perteneciente al sector formal de la economía: al trimestre abril-junio 2024, el 79,6% de los asalariados informales del sector privado trabajaba en una organización perteneciente al sector formal. “Este antecedente es muy relevante, pues indica que a pesar de que la organización empleadora opera en el sector formal, está optando por generar empleos exigiendo subordinación, pero sin cumplir con las normas laborales inherentes a estos vínculos”, explica el director del OCEC-UDP, Juan Bravo.

El economista añade que “el ejercer un empleo dependiente bajo la informalidad laboral implica estar en una situación de precariedad y desventaja para el trabajador, pues significa no gozar de la autonomía que disfruta un trabajador independiente y tampoco acceder a la seguridad social y los derechos laborales que estipula la ley cuando el vínculo laboral es de subordinación”.

A ello se suma que la informalidad laboral entre los asalariados del sector privado está estrechamente ligada a la ausencia de contrato escrito. “Al trimestre abril-junio 2024 el 77,5% de los asalariados informales del sector privado no tenía contrato escrito . El resto, a pesar de tener contrato escrito no accede a la seguridad social, que es la razón por la cual son clasificados como informales”, dice el informe.

Si bien las cifras muestran una importante desaceleración en la creación anual de empleo asalariado informal en el sector privado (15.220) sigue mostrando alzas interanuales, situación que “ha ocurrido de manera persistente desde el trimestre octubre-diciembre 2023″.

Con ello, según este análisis se completan “tres trimestres calendarios consecutivos en donde aumentan los trabajadores que ejecutan sus labores bajo un vínculo de subordinación para un empleador del sector privado que no le paga las cotizaciones de salud o pensión”.

De acuerdo al informe, la mayoría de los asalariados informales del sector privado trabajan en microempresas. Además, a medida que aumenta el tamaño de la empresa privada menor es la prevalencia de asalariados informales. Así, en la microempresa privada el 46,3% de los asalariados es informal, en la pequeña empresa el 15,3% de los asalariados es informal, en la mediana empresa el 5,1% de los asalariados es informal y en la gran empresa el 4,4% de los asalariados se encuentra en esta situación.

Por sector económico, Comercio, Agropecuario-silvícola y pesca, Construcción, Alojamiento y servicios de comida y Transporte y almacenaje tienen la mayor cantidad de asalariados informales del sector privado.

Mientras entre los asalariados del sector privado que ejercen ocupaciones de alta calificación, sólo el 7,3% ejerce una ocupación informal, la prevalencia se eleva a 17,4% entre quienes ejercen ocupaciones de mediana calificación y al 24,9% entre quienes ejercen ocupaciones de baja calificación.

Otra de las características que tiene este empleo e que la prevalencia de asalariados del sector privado que están en la informalidad laboral es mayor entre las mujeres. Mientras que el 15,5% de las asalariadas del sector privado era informal, esta cifra es del 15,1% entre los hombres asalariados del sector privado.

Al desglosar por nacionalidad se aprecia que el porcentaje de asalariados del sector privado en la informalidad laboral es de 20% entre personas extranjeras, mientras que es del 14,6% entre quienes tienen nacionalidad chilena.