Tras resultados históricos en 2022: Vapores reduce con fuerza sus utilidades a septiembre

Tras lograr resultados históricos en 2022, la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV), anotó una fuerte caída de sus utilidades entre enero y septiembre de este año, según informó la empresa en sus estados financieros enviados este viernes a la Comisión para el Mercado Financiero.

En los primeros nueve meses las ganancias de la Compañía Sudamericana de Vapores ascendió a US$257 millones, un 94% menos que lo obtenido en el mismo periodo de 2022, cuando estas llegaron a US$4.337 millones. En el tercer trimestre, la empresa obtuvo pérdidas por US$90 millones, frente a utilidades por US$1.548 millones en el mismo lapso del año pasado.

La empresa indicó que los resultados logrados entre enero y septiembre de este año, se explican por el menor resultado de Hapag-Lloyd, donde CSAV reconoció una utilidad de US$3.425 millones, un 77% menos que los US$14.665 obtenidos en el mismo periodo de 2022. Además, la compañía indicó que el gasto por impuesto también afectó las ganancias del periodo.

Hapag-Lloyd -naviera en que CSAV tiene el 30% de propiedad- registró un EBITDA de US$ 4.519 millones y un EBIT de US$ 2.989 millones al tercer trimestre del año. En su entrega de resultados el pasado 9 de noviembre, la empresa sostuvo que esta baja en las utilidades se deben a cambios en el mercado.

“Los volúmenes de carga crecieron durante el tercer trimestre, sin embargo las tarifas se mantienen en niveles no sustentables, lo que hace prever que las condiciones de mercado debiesen encontrar un nuevo equilibrio. Por su parte, Hapag-Lloyd estará centrado en continuar entregando un servicio de calidad junto con un control de costos y búsqueda de eficiencias”, dijo en un comunicado el gerente general de CSAV, Óscar Hasbún.

Resultados 2022

En 2022, la naviera del grupo Luksic, obtuvo resultados históricos. Sus ganancias anuales ascendieron a US$ 5.563 millones, muy superior a los US$3.210 millones que obtuvo en 2021.

Los resultados de la empresa durante el año pasado se explican por el desempeño de Hapag Lloyd, donde CSAV tiene el 30% de la propiedad.

Lo ocurrido en 2022 mostró que la empresa logró dejar atrás un complejo momento vivido hace más de una década. En 2011 fue la compañía que lideró las pérdidas en el IPSA con US$ 1.249 millones. Desde ahí en adelante la empresa tuvo más pérdidas que ganancias, una racha que se detuvo en 2018. La pandemia y los problemas logísticos del comercio global hicieron saltar las tarifas de los fletes y en 2021 saltaron a US$ 3.210 millones desde los US$ 222 millones del año previo. Con este resultado de US$ 5.583 millones, CSAV encabezó el ranking de ganancias de las empresas chilenas listadas en Bolsa.