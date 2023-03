Naviera del grupo Luksic saca cuentas alegres y logra el mejor resultado de su historia en 2022

La naviera del grupo Luksic sigue en buena racha. Tras lograr ganancias récord en 2021, durante el año pasado aumentó sus utilidades y logró el mejor resultado de su historia, debido a disrupciones en la cadena de suministro y un alza de las tarifas de flete. El gerente general de CSAV, lo calificó como un año excepcional para la compañía y para la industria. Se espera eso sí, una normalización de los resultados para el año en curso.

La Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) obtuvo utilidades por US$ 5.563 millones, muy superior a los US$3.210 millones que obtuvo en 2021.

Los resultados de la empresa durante el año pasado se explican por el desempeño de Hapag Lloyd, donde CSAV tiene el 30% de la propiedad. Esta naviera reportó en 2022 un EBITDA de US$ 20.474 millones, un EBIT de US$ 18.467 millones y utilidades por US$ 17.959 millones.

“Se trató de un año excepcional para CSAV y la industria, ya que producto de las disrupciones de la cadena logística y del aumento de la demanda por bienes de consumo, hubo un impulso relevante a las tarifas de flete que explican este resultado. Las mismas disrupciones han generado también aumentos significativos en los costos de operación. Luego, a partir del segundo semestre y, principalmente debido a una menor congestión de la cadena logística, se ha liberado una cantidad relevante de stock que estaba atrapado en la congestión, lo que a su vez generó una menor demanda de transporte de carga, a la espera de la normalización de los stocks globales, generando una dinámica competitiva que ha producido una fuerte baja en las tarifas de fletes spot”, dijo el gerente general de CSAV, Óscar Hasbún en un comunicado.

Debido a este escenario, Hapag-Lloyd, actualizó las perspectivas de resultados para el año en curso, las cuales consideran un EBITDA entre US$ 4.300 millones y US$ 6.500 millones y un EBIT de entre US$ 2.100 millones y US$ 4.300 millones.

La naviera alemana tuvo utilidades por US$17.959 millones en 2022 frente a los US$10.750 millones de 2021.

Además, de las celebraciones por el 150° aniversario de la creación de CSAV y por el 175° de Hapag-Lloyd, destacaron entre los hitos del 2022 las adquisiciones por parte de HapagLloyd de Deutsche Afrika-Linien y las compras en puertos e infraestructura, como el 49% en Spinelli Group y el 100% de los negocios de terminales y logísticos de SM SAAM. Además, en enero 2023, se anunció la compra de un 35% de JM Baxi, empresa con terminales e infraestructura logística en India.

Los resultados del año pasado muestran que la empresa ha logrado dejar atrás un complejo momento vivido hace más de una década. En 2011 fue la compañía que lideró las pérdidas en el IPSA con US$ 1.250 millones.

la empresa pasó de ser en 2010 una una compañía globalizada con 9.749 trabajadores, 185 barcos en arriendo, una facturación de casi US$ 5.500 millones y ganancias por US$ 170 millones. Hoy, el escenario es muy distinto y es una liviana sociedad de inversiones en la que trabajan 14 personas y cuyo activo principal es uno: el 30% de Hapag Lloyd.