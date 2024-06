Tribunal de Defensa de la Libre Competencia completa renovación parcial de su nómina

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) completó la renovación parcial de su nómina, ante dos cargos que terminaron su periodo el pasado 12 de mayo. El Consejo del Banco Central (BC) resolvió el concurso público llamado en febrero de este año, designando como Ministra Titular Abogado a Silvia Retamales Morales, y en el cargo de Ministro Titular de Economía a Ignacio Parot Morales.

“El Consejo desea destacar el interés y participación en este concurso público, manifestando su expreso reconocimiento a todas las personas que postularon para servir en el TDLC”, declaró el Consejo a través de un comunicado.

Retamales, que llega a reemplazar a Daniela Gorab Sabat, es abogada de la Universidad de Chile. Tiene un máster “in competition, innovation and information law” de la Universidad de Nueva York, y además, cuenta con un diplomado en Derecho y Política de la Competencia de la Universidad de Chile.

Actualmente ejerce como directora del equipo de Regulación y Competencia del estudio jurídico Ferrada-Nehme, pero también se ha desempeñado como relatora abogada del TDLC entre el 2016 y el 2020, y como abogada asociada en litigación civil y libre competencia en el estudio jurídico Barros Letelier González y Cía.

Sumado a esto, cuenta con experiencia como académica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y de posgrado del Diploma de Derecho y Política organizado por la misma universidad.

Por su parte, Parot entra en reemplazo de María de la Luz Domper. El nuevo miembro del TDLC es un ingeniero comercial con mención en Economía, y cuenta con un magíster en Economía con Mención en Organización Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También realizó un Master in Economics of Markets and Organisations, cursado en el Toulouse School of Economics de la Université Toulouse I, Francia.

Parot es actualmente senior consultant del equipo de libre competencia de la consultora OXERA en el Reino Unido, un cargo que desempeña desde 2022. Anteriormente se desempeñó como coordinador de asesores de políticas públicas y asesor económico senior de la Presidencia de la República en el último gobierno de Sebastián Piñera. Fue economista grado n°5 del TDLC, y economista de la división de estudios en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia de Chile en el primer gobierno de Piñera.

El nuevo Ministro Titular de Economía también cuenta con experiencia como docente, como profesor invitado en la Escuela de Gobierno en materias de libre competencia en la PUC, profesor del Diplomado de LC en la Universidad Adolfo Ibáñez, y profesor de Economía en la U. Desarrollo.