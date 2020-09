Tribunal de Estados Unidos aprueba calendario de reorganización de Latam Airlines

El proceso de reorganización financiera de Latam Airlines sigue avanzando, luego que el 18 de septiembre Latam Airlines consiguiera que el Tribunal de Quiebras de Estados Unidos aprobara el financiamiento DIP (Debtor In Possession) por US$2.450 millones.

Este miércoles, la aerolínea enfrentó una nueva audiencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. En la reunión, el juez a cargo, James Garrity, dio luz verde a una serie de solicitudes que presentadas por la compañía y además se definió la hoja de ruta de los próximos hitos que se vivirán en el proceso de reorganización, que se inició el 26 de mayo.

La instancia se extendió por cerca de una hora, en la que los abogados de Latam y los acreedores expusieron los acuerdos alcanzados en los últimos días y respondieron las preguntas del juez.

Una de los puntos que marcó la audiencia fue la definición de los plazos para presentar el plan de reorganización y solicitar su aceptación. En una primera instancia, la compañía había propuesto como fecha límite para presentar el plan de reorganización el 22 de marzo de 2021 y planteó que su votación se extiendiera hasta el 21 de mayo. Luego, tras una revisión de los plazos, propusieron como fecha para entregar la propuesta el 29 de enero de 2021 y para su votación hasta el 23 de marzo.

Otro tema que fue también fue tratado en la audiencia tiene relación con el calendario de los acreedores de la compañía. Estos tendrán como plazo hasta el 18 de octubre para presentar sus reclamaciones.

Otras de las mociones revisadas tenía relación con los procedimientos para dejar sin efecto contratos de arriendo de aviones, motores y otros activos relacionados que no hayan vencido. Garrity también aprobó la moción de la compañía para extender el período inicial para asumir o rechazar contratos de arrendamientos de inmuebles no residenciales no vencidos.