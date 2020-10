Tribunal inspeccionará Alto Maipo por reclamaciones contra su programa de cumplimiento

El emblemático proyecto Alto Maipo, ligado a la eléctrica Aes Gener, se encuentra en sus últimos pasos, pues ya cuenta con un 92% de avance. Sin embargo, la oposición para que este no se ejecute continúa.

A mediados de año, se llevó a cabo una audiencia ante el Segundo Tribunal Ambiental, atendiendo a una reclamación donde se pide que se invalide su resolución de programa de cumplimiento. Ante esto, la entidad decidió ir el próximo viernes 16 de octubre inspeccionar el proyecto.

“Los ministros del Tribunal Ambiental han determinado realizar una visita inspectiva al proyecto Alto Maipo, en el marco de tres reclamaciones presentadas en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), por la aprobación del programa de cumplimiento refundido del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo”, sostuvo el ministro presidente del Tribunal Ambiental, Cristián Delpiano.

En esa misma línea, agregó que se trata de una medida probatoria decidida de oficio por el tribunal, cuyo objetivo es contrastar en terreno lo que han leído en los documentos presentados por las partes y escuchado en la audiencia, durante la tramitación de estas causas. En concreto, constituye una medida que estiman necesaria para la decisión que el Tribunal está próximo a tomar.

“Con estas inspecciones personales, los ministros del Tribunal vemos en la realidad los informes y escritos presentados por las partes en las diferentes causas. Podemos contrastar cada uno de los puntos en controversia, lo cual nos permite realizar un mejor y más contundente análisis de todos los antecedentes”, aseguró Delpiano.

Fuentes cercanas al proyecto sostuvieron que si en la inspección que hará el Tribunal Ambiental se ajusta a derecho, Alto Maipo debe ejecutar su plan de cumplimiento y en caso contrario, dependerá de lo que diga la sentencia.

En tanto, desde Aes Gener, sostuvieron que “Alto Maipo está a plena disposición del Segundo Tribunal Ambiental para coordinar todo lo necesario para que esta visita se realice exitosamente, de acuerdo a los objetivos, parámetros y cronograma que establezca dicha autoridad”, agregando que que es habitual que diferentes autoridades visiten el proyecto, y que para ello Alto Maipo presta toda su colaboración.

“Además se tomarán todos los recaudos necesarios para cumplir con los protocolos de seguridad asociado al Covid-19 vigentes en el proyecto”, señaló la firma.

Las reclamaciones

El Segundo Tribunal, con sede en Santiago, tramita tres reclamaciones en contra de Alto Maipo, que se acumularon y se ven como una sola causa.

En términos generales, los reclamantes argumentan que el programa de cumplimiento presentado por Alto Maipo y aprobado por la SMA no cumpliría con los requisitos para su aprobación, por cuanto no contaría con los contenidos mínimos exigidos por la normativa vigente. Sostienen que el programa de cumplimiento no se haría cargo de subsanar los efectos provocados por las infracciones cometidas, ni aseguraría que estas se vayan a cumplir correctamente a futuro.

Por ello solicitan al Tribunal Ambiental que invalide la resolución que aprobó el programa y proceda a rechazarlo, y que se ordene a la SMA reiniciar el procedimiento sancionatorio contra la empresa de energía.