Uber reporta ingresos superiores a los estimados impulsados por alza en la demanda de transporte y servicio de delivery

Uber informó el miércoles sobre sus resultados de 2021, donde destacaron sus ingresos de US$ 5.800 millones en ingresos en el cuarto trimestre. Esto ya que la demanda de su servicio de transporte se acercó a los niveles previos a la pandemia y su negocio de entrega de alimentos se volvió rentable por primera vez.

Tras los resultados, las acciones de la firma subieron un 6,8% en las operaciones posteriores al cierre.

En todo caso, la perspectiva del primer trimestre de la compañía no cumplió con las expectativas de Wall Street, ya que la variante Omicron frena los viajes, pero el director ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, dijo que el negocio había comenzado a recuperarse en febrero.

“Si bien la variante de Omicron comenzó a afectar nuestro negocio a fines de diciembre, la movilidad ya está comenzando a recuperarse, con un aumento de las reservas brutas del 25% mensual en la semana más reciente”, dijo Khosrowshahi en un comunicado.

La publicación de ganancias de Uber se produjo poco antes del primer día del inversionista de la empresa, que se realizará el jueves en Nueva York, donde se espera que la empresa brinde detalles sobre su estrategia y sus perspectivas.

Para el cuarto trimestre de 2021, Uber reportó US$ 5.800 millones en ingresos. En tanto, la empresa con sede en California informó un EBITDA ajustado de US$ 86 millones para el trimestre que finalizó el 31 de diciembre, muy por encima de las expectativas de los analistas de US$ 62 millones.

Lo anterior se compara con una pérdida sobre la misma base de US$ 454 millones hace un año.

Respecto a la unidad de entrega de Uber, compuesta en gran parte por su servicio Uber Eats, esta registró su primera ganancia EBITDA ajustada de US$ 25 millones, lo que demuestra la capacidad de Uber para escalar la operación que alguna vez generó pérdidas frente a una fuerte competencia.

El delivery surgió como una de las principales fortalezas de la compañía durante la pandemia. Las reservas de entrega constantes indican que el repunte en los viajes no se ha producido a expensas de la entrega de alimentos, ya que los consumidores se apegan al servicio incluso cuando la economía se reabre.

La recuperación de los viajes en el cuarto trimestre fue impulsada por la fuerte demanda de viajes al aeropuerto, que se triplicó en comparación con el año pasado. Los viajes al aeropuerto se encuentran entre las rutas más rentables para Uber.

Además, la empresa aumentó significativamente su inversión en marketing en el cuarto trimestre, subiendo los gastos de ventas y marketing en un 36% trimestralmente. De esa forma, Uber lanzó varias grandes campañas publicitarias de Uber Eats en el mercado estadounidense a fines del año pasado.

En tanto, Uber pronosticó una ganancia ajustada de entre US$ 100 millones y US$ 130 millones, lo que es menor a lo esperado en los primeros tres meses de 2022, ya que la variante Omicron redujo la demanda de viajes en enero.

Eso se compara con la estimación de los analistas de US$ 149,57 millones, según datos de Refinitiv. Con US$ 25 mil millones a US$ 26 mil millones, la proyección de reservas brutas de Uber también estuvo por debajo de las estimaciones de US$ 27,29 mil millones.