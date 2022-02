Maersk sextuplica su beneficio y logra un resultado récord en 2021

El conglomerado danés AP Moller-Maersk, dueño de Maersk Line, uno de los principales operadores de transporte marítimo de mercancías, logró un beneficio neto atribuido de US$ 17.942 millones en 2021, multiplicando por seis el resultado de US$ 2.850 millones contabilizado en 2020, según anunció la compañía.

La facturación del mayor grupo industrial de Dinamarca entre enero y diciembre alcanzó los US$ 61.787 millones, un 55,5% por encima de los ingresos registrados en el ejercicio precedente, mientras que multiplicó por tres su resultado bruto de explotación (Ebitda), hasta US$ 24.036 millones.

“Las condiciones excepcionales del mercado llevaron a un crecimiento y rentabilidad récord en A.P. Moller - Maersk, sin embargo, también generaron interrupciones en la cadena de suministro y desafíos severos para nuestros clientes”, declaró Soren Skou, consejero delegado de la multinacional escandinava.

Los ingresos de la división de transporte marítimo de mercancías aumentaron un 65,3%, hasta US$ 48.232 millones, mientras que el negocio de logística elevó un 41,2% su facturación, hasta US$ 9.830 millones, y la división de terminales elevó un 23,8% sus ingresos, hasta US$ 4.715 millones.

De cara al ejercicio 2022, la danesa ha indicado que prevé que la actual situación del mercado persista durante el segundo trimestre, mientras que confía en una normalización a principios del segundo semestre.

De este modo, Maersk anticipa en el conjunto del año un Ebitda subyacente de unos US$ 24.000 millones y un flujo de caja libre de unos US$ 19.000 millones.

Asimismo, la compañía ha señalado que espera que la división de transporte marítimo de mercancías crecerá en línea con la demanda de contenedores, que se proyecta en un rango de entre el 2% y el 4%, aunque ha advertido de que sus proyecciones están sujetas a grandes incertidumbres relacionadas con la congestión actual, las interrupciones de la red y los patrones de demanda.