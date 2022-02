Repunte pospademia del comercio exterior se desacelera, pero combustibles siguen impulsando las importaciones

El comercio exterior de Chile sigo gozando de buena salud, de acuerdo a los datos de Aduanas, que dan cuenta de un intercambio de US$ 16.124 millones en el primer mes del año, lo que representa un alza interanual de 19,9%.

Sin embargo, en el detalle ya se advierte cierta desaceleración en relación a las cifras más potentes del rebote, registradas en 2020. Así las importaciones totalizaron US$ 7.902 millones, un incremento de 48,3% que, aunque contundente, es el más leve desde abril de 2021 y toma distancia del salto de 80% que se logró en agosto del mismo año.

Por su parte, las exportaciones registran US$ 9.114 millones en enero, lo que equivale a una alza de 7,2% frente al mismo periodo del año anterior. Esa cifra es la más baja desde septiembre de 2020 y lejana al aumento de 57,8% de 2021, el peak del rebote postpandémico.

De todas maneras, Alejandro Weber, subsecretario de Hacienda, ve el vaso medio lleno. “Iniciamos el año 2022 manteniendo el alza sostenida del comercio exterior, tanto en importaciones como en exportaciones”, señala a la luz de los resultados.

Alejandro Weber, subsecreatrio de Hacienda.

“Esto tiene un positivo impacto en en nuestro crecimiento económico y en la recaudación, que permite financiar programas sociales que van en directo beneficio de las personas”, agrega la autoridad. De hecho, el estado consiguió Us$ 1.594 millones gracias a los gravámenes asociados al comercio exterior del mes de enero.

Combustibles siguen sobresaliendo

En el detalle de las importaciones, destaca los US$ 424,9 millones en aceites combustibles destilados (gasoil, diésel oil), que representa un salto interanual de 210% frente a los US$ 137 millones de enero del año pasado. También en el ítem de combustibles, el de más peso en las importaciones, sobresalen los US$ 417,6 millones en aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso, que logran un aumento de 70%. Más atrás, con US$ 13,5 millones está el gas licuado, que consigue un un potente incremento de 379,7%.

Siguiendo las tendencias observadas en los últimos meses, los celulares también anotan un registro sobresaliente, con importaciones de US$ 176,3 millones, lo que - en todo caso - equivale a un avance más acotado, de 2,9%, frente a igual periodo del año anterior. También en el ámbito de la tecnología, tuvieron resultados destacados los computadores de los tipos notebooks, laptops y similares con US$ 63,5 millones; una alza de 39,5%.

En el análisis por origen, la mayoría de los bienes ingresados por Aduanas al país provienen de China, totalizando US$ 2.794,8 millones, una variación positiva del 76,3%. El podio lo completan Estados Unidos con US$ 1.243,6 millones y Brasil con US$ 775,2 millones. Estos últimos lograron avances interanuales de 35,7% y 64,1%, respectivamente.

Cabe destacar, que en términos de carga, que el gigante sudamericano “se posicionó como el país de origen con la mayor participación (24,4%) respecto del total de cantidad de mercancía adquirida por Chile, presentando un incremento del 156,5%, cifra equivalente a la importación de 928.011 toneladas más que enero 2021″, se lee en el informe.

Temporada de cerezas

Cuando se trata de las exportaciones, como es lo usual en el análisis por monto, el metal rojo es el que lidera. Sin embargo, los US$ 2.199,9 millones de minerales de cobre y sus concentrados, que encabezan el top 10 de los envíos nacionales, no fueron suficientes para superar los US$ 2.810,2 millones que se anotaron en enero del año pasado, por lo que la variación resulta con un negativo 21,7%.

En ese sentido, mejor les fue a los cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado en bruto, segundos en este listado con US$ 2.014,1 millones, al conseguir un incremento interanual de 38,4%.

Cerrando el podio aparecen las cerezas, que están en plena temporada de exportación con destino, principalmente, a China, que en febrero incrementa su demanda en el marco de la celebración del año nuevo lunar. Así, los embarques del fruto nacional que salieron des nuestras fronteras totalizaron US$ 989,7 millones, lo que implica un aumento de 10,2% frente a enero del año pasado.

Respecto a los destinos de los envíos, el gigante asiático retiene el liderazgo al acaparar un 44,3% del total con un total de US$ 4.035,4 millones, cifra prácticamente igual a la anotada en el mismo periodo de 2021. Cabe destacar que China es también lidera en el recuento de las exportaciones por toneladas, las que en su caso fueron de 2.292.286, representando un descenso interanual de 20,5%.

Volviendo al análisis por montos, Estados Unidos queda en un segundo lugar con US$ 1.517,4 millones, un importante salto de 53,4% en relación a enero del año pasado. En tanto, el tercer lugar lo ocupa Japón con US$ 674,9 millones, una disminución de 16,6%.

El director Nacional de Aduanas, José Ignacio Palma, señala que el servicio en cuestión “mantiene vigentes las medidas operativas, normativas y tecnológicas que permiten sostener la continuidad del comercio internacional en el contexto de pandemia y como resultado las cifras muestran un constante aumento del ingreso y salida de mercancías como da cuenta el informe mensual del mes de enero preparado por nuestra área de estudios.”