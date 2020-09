Unas 3.500 empresas de EEUU demandan a gobierno de Trump por los aranceles que impuso a China

hace 39 minutos

REUTERS/Tom Brenner

Las impugnaciones jurídicas que incluyen a empresas como Tesla Inc, Ford Motor Co , Target Corp, Walgreen Co y Home Depot sostienen que el gobierno de Trump no impuso los aranceles en el plazo requerido de 12 meses y no cumplió con los procedimientos administrativos.