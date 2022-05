Utilidades de Agrosuper anotan una caída durante el primer trimestre pese al alza en los ingresos

Agrosuper cerró el primer semestre con ganancias, pero mucho menores a las registradas durante la primera parte del año pasado, según reportó la empresa a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

La empresa ligada a la familia Vial registró una ganancia de US$ 58,5 millones, inferior a los US$ 109,3 millones del año anterior, desde la compañía explican esto por “por una variación de fair value de US$ 113 millones”.

Los resultados al primer trimestre se dan también en un contexto en que, la empresa de carnes y alimentos frescos obtuvo ingresos por US$ 1.050,4 millones, un 8,6% superior a lo alcanzado en el mismo periodo del año 2021.

La compañía explicó sus resultados ante la baja en el segmento de carnes por la normalización en la oferta de proteína en Asía y el aumento de los costos de las materias primas, acrecentado por los efectos del conflicto entre Rusia y Ucrania.

En esa línea, al cierre del primer trimestre de 2022, los ingresos del segmento carnes subió cerca de US$ 3 millones respecto al mismo periodo del año anterior, llegando a los US$633 millones, pero el margen EBITDA alcanzó un 17,3%, cifra menor al 26,0% alcanzado en la primera parte del 2021.

Mientras que, el segmento acuícola corrió mejor suerte y tuvo un resultado positivo con un margen EBITDA (pre fair value) para el primer trimestre de 2022 de 22,3%, en contraste con el -2,0% obtenido en 2021. En concreto, los ingresos de este segmento llegaron a los US$ 402 millones.

“Este mejor desempeño se explica por la combinación de un canal foodservice normalizado post pandemia, que sigue fortaleciendo los precios internacionales, sumado a un nulo crecimiento en la producción proyectada de salmón para este año tanto en Chile como en el mundo”, dijo la empresa en su análisis razonado y que tiene presencia en Chile, EEUU, México, Japón, China e Italia.

Sobre el futuro, Agrosuper advierte que los riesgos que pueden afectar a la compañía son la inflación, tanto para sus operaciones y venta, y al impacto que pudieran tener los ajustes en las cadenas logísticas a nivel global producto de potenciales rebrotes de Covid-19 y del conflicto entre Rusia y Ucrania.