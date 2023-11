Verónica Contreras deja la presidencia de Conapyme con críticas al gobierno, al mundo pyme y escenario económico

El Encuentro Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana empresa de Chile (Enape) fue el escenario donde Verónica Contreras cerró su mandato de un año como presidenta de La Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile (Conapyme), y también la instancia donde la dirigente gremial realizó sus descargos respecto a su visión sobre el país.

En su discurso, Contreras comenzó criticando el contexto económico que vive el país. “Las mipymes lo venimos diciendo hace años y la situación va cada vez peor. La participación de las mipymes en las ventas sigue cayendo año tras año, gobierno tras gobierno”, dijo.

Sobre este escenario, desde el mundo pyme apuntaron, sin especificar, las iniciativas que se han impulsado durante el último tiempo en materia de empleo: “Golpeamos muchas puertas para advertir que se estaban proponiendo medidas que iban a afectar nuestra capacidad de otorgar empleo. Los proyectos fueron aprobados y las consecuencias están a la vista. Las mipymes, en su gran mayoría, no logramos levantarnos aún desde octubre del 2019″.

“Mientras vemos que muchos de los causantes del inicio de nuestros problemas tendrán una pensión de por vida, lamentamos que muchos de los nuestros quedaron impedidos de financiar de por vida, al no haber podido seguir cumpliendo sus compromisos con la banca. Y para ellos no hay justicia ni solución a la vista”, disparó.

Su siguiente dardo apuntó a su visión negativa sobre la seguridad en Chile, Contreras estimó que las leyes y las pocas garantías, que, a su juicio, tienen los Carabineros no favorecen la mejora en materia de mejorar la percepción de seguridad y bajar el número de delitos.

“Si bien siempre ha habido delincuencia no se puede negar que la importación de delincuentes trajo consigo delitos nunca antes vistos en nuestro país, que ameritan y obligan a estudiar e implementar nuevas medidas que castiguen de manera ejemplificadora a quienes hacen tanto daño”, agregó Contreras, quien, ante este contexto, llamó a reforma las leyes en relación al Código Penal.

En tanto, pese a valorar el trabajo por medio de la cartera de Economía, Contreras comentó que dichas instancias no se han concretado en iniciativas valoradas por la Conapyme: “Aún no veamos resultados y sigamos esperando soluciones para el listado que se hiciera presente en mayo de este año”.

En esa línea, Contreras dijo que el trabajo entre gobierno y mundo pyme se pueda materializar en el plan estratégico que están llevando a cabo en la materia, pero también criticó la gestión que tuvieron los gremios del sector ante este tema.

“Se está trabajando en un plan propuesto por el Ministerio de Economía, quien ganó el quien vive, por decirlo de una manera fácil, a los mismos dirigentes mipymes (...) a veces los dirigentes, por nuestra propias ideológicas, hacemos valer más nuestras diferencias y no nos apoyamos los unos a los otros en proyectos que pueden ser en beneficio de nuestras bases y eso es algo que deben corregir, y no me refiero al interior de Conapyme”, apuntó.

En sus críticas finales, Contreras también apuntó por la falta de reconocimiento a su llegada como primera mujer en el cargo por parte del gobierno del Presidente Gabriel Boric en base al contexto en que el Ejecutivo destaca las materias de género.

“No puedo dejar de mencionar que cuando esta presidenta fue elegida, la única autoridad de gobierno que llamó para saludarme y ofrecer toda su ayuda fue el ministro Grau. En un gobierno con mucha presencia femenina y siendo la primera vez que una mujer presidia Conapyme, lo menos que se hubiera esperado era que el saludo viniera de la ministra de la Mujer, a quien nunca tuve la oportunidad de conocer, no es algo que importe en todo caso”, disparó.

Finalmente, en línea con críticas a lo largo del discurso, la dirigente -que este lunes entregó el mandato a Héctor Sandoval- cerró pidiendo que las mipymes “necesitamos ser compensadas por todo el daño que hemos sufrido”.