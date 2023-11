Salida de capitales a septiembre de 2023 cae levemente, pero se mantiene muy sobre los registros previos a la crisis social de 2019

La salida de capitales se comenzó a moderar. Si bien los niveles todavía siguen siendo altos en relación a lo que existía antes del estallido social, las cifras muestran un menor nivel en relación a los años 2020 y 2021.

De acuerdo a cifras del Banco Central, entre enero y septiembre de 2023 han salido recursos de personas y empresas no financieras por US$3.927 millones lo que se traduce en una leve caída de 1,2% frente a los US$3.973 millones del mismo período del año pasado.

Este monto es un 62,6% menor a lo que había salido del país entre enero y septiembre de 2021 cuando la cifra era de US$10.493 millones y un 62,7% más bajo registrado en ese mismo período, pero de 2020.

Pese a esta caída, los montos siguen estando por arriba de lo que se veía antes del estallido social de octubre de 2019. En este caso, las cifras muestran que ahora los montos están un 115% por sobre lo registrado en el mismo período de 2018 y un 2.000% de lo que hubo en 2017.

En suma, si se analiza un período de más largo tiempo y poniendo como punto de partida el estallido social de octubre de 2019 entre 2020 y septiembre de 2023 han salido del país recursos por US$ 31.836 millones.

En términos trimestrales, el tercer trimestre de 2023 anotó una caída de 41,4% en relación a lo registrado en el segundo trimestre de este año (US$1.951 millones), pero si se compara con el mismo período del año pasado hay un aumento de 25,8%.

Los expertos afirman que, si bien la cifra sigue siendo relevante para la historia reciente del país, es sustantivamente menor que los períodos más críticos en cuanto a incertidumbre económico y política. No obstante, anticipan que es posible que se mantenga por sobre los niveles que tenía el país antes del estallido social, puesto que argumentan que todavía continúa la incertidumbre política, con varios escenarios abiertos posplebiscito del 17 de diciembre.

SANTIAGO - CHILE - DOLAR - DOLARES - BILLETES - DINERO - DIVISA - DIVISAS - ECONOMIA - BILLETE DE CIEN DOLARES - 100 DOLARES - 50 DOLARES - BILLETE DE CINCUENTA DOLARES

Cristian Mena, socio de Mena Alessandri & Asociados, sostiene que “este descenso podría interpretarse como una señal de que los inversores están recuperando la confianza o adaptándose a la nueva normalidad posestallido social. El hecho de que la cifra se haya mantenido estable respecto al año anterior sugiere que, aunque persisten ciertas inquietudes, la situación podría estar normalizándose”.

Sergio Lehmann, economista jefe de Bci, acota que “la cifra está ciertamente por debajo de lo observado en 2020 y 2021, cuando el populismo y la adopción de medidas irresponsables se instalaron en el país”. Para el economista, si bien los riesgos se han reducido marcadamente desde fines de 2022, “todavía se reconocen fuentes de incertidumbre y dificultades para la búsqueda de acuerdos en el mundo político, que impiden avanzar en la resolución de cuestiones más estructurales. Eso, por cierto, el mercado lo castiga”.

Sebastián Guerrero, socio de Guerrero y Garcés, plantea que el monto puede estar ligado al reparto de dividendo a socios que están en el extranjero, pero que participan de empresas que están en Chile. Además, el especialista apunta que “hay una salida más allá de lo normal. Las personas están invirtiendo más afuera que en Chile por precaución y por rentabilidades. La inversión en el mercado financiero se ha ido bastante para afuera”.

Perspectivas

En cuanto a las perspectivas, los expertos se muestran cautos, ya que si bien en su escenario base no ven que los registros vuelvan a estar sobre los US$10 mil millones como lo fue en 2020 y 2021, sí podría mantenerse estable con salida de capitales anuales del orden de US$4.000 millones, aunque el escenario político constitucional jugará un rol importante.

12 de Junio del 2020/ SANTIAGO Panoramica de Santiago Oriente con la cordillera de los Andes nevada luego del frente de mal tiempo que afecto esta madrugada a la capital, en medio de la pandemia de Covid-19. FOTO:FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

“Si Chile no levanta cabeza en crecimiento e inversión y no hay medidas efectivas estas cifras llegaron para quedarse”, acota Guerrero.

Javier Jaque, socio de Consultoría Tributaria CCL AC Auditores Consultores, pone como argumento el escenario político. “Hay un proceso de nueva Constitución que genera incertidumbre. Por ejemplo, de ganar el ‘A favor’, ya hay voces que dicen que se buscaran perfeccionarla, y si gana el ‘En contra’ se puede volver a abrir un nuevo debate sobre cambio constitucional. Eso genera incertidumbre y los recursos buscarán países más seguros”.

Para Guerrero, “el plebiscito juega un rol, aunque menor que el anterior, pero puede quedar abierto”. En ese escenario, añade que “todavía falta para saber si estos niveles se mantendrán, pero es poco probable volver a los niveles de 2020 o 2021 a no ser que se vuelvan a presentar proyectos tributarios como el que fue rechazado en la Cámara de Diputados”. No obstante, “si es un proyecto razonable no debería haber una mayor preocupación por parte de los inversionistas”.