Vicepresidente ejecutivo de Enami: “Haciendo ventas de activos podríamos lograr contener la deuda”

La apremiante situación financiera que atraviesa la Enami volvió a tomarse la discusión en la comisión del ramo del Senado. Este miércoles, la ministra y presidenta del directorio de la estatal, Aurora Williams, y el vicepresidente ejecutivo de la firma, Iván Mlynarz, volvieron a analizar las proyecciones que maneja la compañía para salir del déficit operacional de la firma. Todo, ante el alto nivel de endeudamiento que mantiene la compañía, cuya deuda bancaria acumuló US$ 596 millones al cierre de 2023 y se elevaría a US$ 784 millones en 2024.

La discusión sobre la viabilidad financiera de la minera ha vuelto a estar en el debate público, especialmente luego que se conocieran negociaciones reservadas entre Codelco y la Enami para la venta del 10% de participación que mantiene en el yacimiento Quebrada Blanca. Una operación donde Codelco ofreció en torno a US$ 500 millones a Enami.

Y aunque ninguno de los representantes de la estatal quiso ahondar la operación de Quebrada Blanca, el escenario expuesto por Mlynarz arrojó una conclusión clara: la venta de activos no es la única solución y se requiere una capitalización de la compañía.

Esto, ya que las modelaciones internas revelan que la deuda seguirá creciendo hasta alcanzar los US$ 1.202 millones en 2030. Sin embargo, dicho escenario cambia notoriamente al considerar que “si nosotros este año logramos una venta en torno a los US$ 500 millones, podríamos disminuir nuestra deuda final (2024) de los US$ 784 millones a US$ 284 millones”, comentó Mlynarz. El mismo modelo permitiría llegar al 2030 con una deuda de US$ 503 millones, menos de la mitad proyectada sin ventas de activos.

Una venta adicional de activos en 2025 por otros US$ 200 millones permitiría que la deuda llegue a US$ 129 millones en 2025 y que luego “suba levemente” hasta llegar a los US$ 223 millones en 2030.

“Entonces, haciendo ventas de activos podríamos lograr contener la deuda, llegar a una estabilidad, pero siempre la deuda, de alguna manera, se nos vuelve a arrancar”, enfatizó Mlynarz.

Una segunda modelación incluye una capitalización de US$ 25 millones anuales, “que es básicamente el equivalente a lo que nosotros estamos proyectando como inversión necesaria para seguir funcionando”, dijo el máximo ejecutivo de la Enami. Esa proyección, considerando venta de activos por US$ 500 millones, estabilizaría la deuda total en torno a US$ 313 millones a partir de 2026 en adelante, pero con una venta adicional de activos, ésta empezaría a bajar para llegar a US$ 39 millones en 2030.

“Es importante tener estos ejercicios que nosotros estamos haciendo para entender por dónde tienen que ir las soluciones, porque en la conversación que se nos plantea se nos dice que hay activos que sirven para seguir respaldando deuda, pero eso significa seguir contrayendo deuda y pagando intereses que la empresa no es capaz de sustentar”, subrayó Mlynarz.

“Esa lógica que se instala muestra que no es el camino adecuado seguir endeudando a la compañía, y que es necesario una capitalización tanto interna como externa para poder dar resultados que sean viables en el mediano y largo plazo”, concluyó.