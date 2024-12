Víctor Torres dice estar sorprendido por críticas por devolución de isapres: “Existe una reacción incomprensible”

Las molestias por el plan de devolución de las isapres a sus afiliados, que en algunos casos bordean los $1.000 mensuales, apuntaron a una responsabilidad por parte del superintendente de Salud, Víctor Torres, quien en una entrevista por Tele13 Radio, sostuvo que se sintió sorprendido por las críticas que salieron ayer y que “la discusión se generó o se ha tornado extraña”.

“Yo entiendo, empatizo y evidentemente que comprendo la molestia. Lo que me sorprende es que terminan personalizando esta situación en quien ha tenido que aplicar una ley, no en quién la creó ni tampoco quién originalmente planteó una idea determinada de cómo resolver. Somos parte todos de esta discusión, a nosotros nos pidieron insumos técnicos. Yo fui parte de esa conversación y no estoy rehuyendo”, comentó el superintendente.

Así, se defendió respecto de las acusaciones, apelando al contexto en el que se dieron las discusiones en el Congreso. “No sé a qué se refieren con: esto no fue lo que se legisló”, respondió.

“La sentencia de la Corte generaba un 20% menos de ingresos permanentes al sistema de isapres y una deuda de $1,2 billones de pesos, lo que significaba que la totalidad de las isapres terminarían cayendo en la insolvencia y afectando la continuidad de las prestaciones de las personas. Ese era el contexto de la discusión que hoy parece que no hubiera existido”, explicó.

En esa línea, Torres señaló que “el Congreso actuó con responsabilidad porque había una situación excepcional. Hoy existe una reacción que para mí ha sido incomprensible porque se ha intentado personalizar algo que no es así, la Superintendencia no actuó fuera de lo que dice la ley”.

Parte de las críticas abordaron las expectativas que se generaron y el plazo de 13 años que se les dio a las isapres para devolver los excedentes a sus afiliados, algo que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, compartió ayer.

Con lo anterior, Torres respondió que por su parte “no hubo una generación de expectativas, porque en la misma discusión yo reiteradamente lo que planteé fue que el problema mayor no era la deuda, que fue la discusión pública en la que se centró el problema, sino que era el 20% menos de ingresos permanentes del sistema, porque ahí es donde está la situación o la mayor afectación respecto a la viabilidad del sistema, esa fue la discusión que hicimos todo el resto fue la discusión en torno a la deuda que no provocamos nosotros, sino que se fue provocando en la medida en que se fue dando la discusión pública”.

Respecto del monto mensual que las isapres estarán devolviendo, el superintendente señaló que “cada una de las isapres tenía que hacer una propuesta en virtud de sus propias capacidades para poder hacerse cargo el flujo de caja, tanto el Consejo Consultivo como nosotros le dijimos a las isapres coloquen precisamente un mínimo o traten de devolver el máximo posible, sobre todo los montos más bajos, y las isapres hicieron esfuerzos bien distintos unas de otras”.

Asimismo, el superintendente expresó que “nada impide hoy día que las propias isapres mejoren sus condiciones de pago. La ley no impide, ni la normativa nuestra que las propias isapres mejoren, porque eso depende del esfuerzo que hagan respecto de la caja que tenga cada una de ellas. Si la ley hubiese obligado a las isapres a pagar x cantidad de pesos y eso afectaba su su caja evidentemente ya todo el esfuerzo que tenía la ley de poder dar continuidad al sistema para poder cumplir con lo que la Corte Suprema determinó, sin afectar la continuidad de las prestaciones, no hubiese resultado”.