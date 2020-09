Vuelve a moverse el caso Twin Metals en EE.UU.

El primer proyecto de Antofagasta Minerals en el extranjero, Twin Metals Minnesota LLC (TMM), que está en tramitación ambiental, enfrenta un nuevo impasse en Estados Unidos.

Esto, pues un grupo de opositores de la iniciativa ligada al grupo Luksic presentó una demanda en contra del Departamento del Interior, la agencia federal encargada del otorgamiento y renovación de licencias mineras federales. Lo que se cuestiona es que esa instancia haya renovado licencias mineras consideradas en el proyecto TMM.

“Los demandantes alegan que la citada agencia no realizó el adecuado estudio de evaluación ambiental antes de su renovación. Esto no corresponde, ya que el nivel de evaluación ambiental (equivalente a un estudio de impacto ambiental) se debe realizar al momento de presentar el respectivo proyecto a evaluación y no al momento de la renovación de las licencias mineras”, aseguraron de Antofagasta Minerals.

Si bien no corresponde que sean notificados, ya que la demanda no es en contra de la compañía, “TMM se hizo parte en el juicio y, al igual que la señalada agencia, hizo ver las razones por las cuales la demanda no era procedente”, añadieron desde la compañía.

Twin Metals ingresó a trámite ambiental a fines de 2019, tras diez años de análisis y estudios. La inversión total se cuantifica en US$ 1.700 millones.