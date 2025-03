Wom recibe aprobación de la FNE y apoyo del Tribunal de Quiebras de Delaware para salir del Capítulo 11

Este jueves, Wom tuvo una de sus últimas audiencias ante el Tribunal de Quiebras de Delaware, en busca de la confirmación final de parte de la jueza Karen B. Owens de su plan de reorganización judicial presentado por el Grupo Ad Hoc, para financiar a la compañía y pagar sus deudas.

En el marco del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, proceso al que Wom se acogió en abril del 2024, la jueza escuchó a los representantes legales de los acreedores que justificaron su votación sobre el plan, dado que el pasado 27 de febrero había vencido el plazo para que se pronunciaran a favor o en contra. El plan obtuvo la mayoría requerida para ser aprobado.

Con todo, varios acreedores solicitaron al tribunal no respaldar el plan de reorganización de Wom, como el banco chileno BCI, de la familia Yarur, que señalaba que la propuesta transgredía normas de la Ley de Quiebras. Sin embargo, Owens confirmó el plan y anuló los argumentos en contra, planteando que los acreedores recibirán más que ante un eventual escenario de liquidación de la empresa.

El plan presentado por la compañía y el Grupo Ad Hoc valora a Wom en unos US$1.600 millones. El acuerdo contempla una inyección de capital de hasta US$500 millones, de los cuales US$95 millones serán en Nuevos Bonos Garantizados, con vencimiento en 2030, y otros US$405 millones serán destinados a la adquisición de hasta el 92% de las acciones ordinarias de la compañía reorganizada.

Además, la oferta contiene una alternativa de “compensación no monetaria” para los tenedores elegibles de bonos no garantizados y los acreedores no garantizados elegibles. Quienes opten por esta alternativa recibirían una participación proporcional de US$245 millones en nuevos bonos garantizados con vencimiento al 2030; la totalidad de las acciones ordinarias de la compañía reorganizada, antes de aplicar la dilución por la Oferta de Valores y el Plan de Incentivos para Ejecutivo; y derechos para participar en la oferta de valores.

El acuerdo aprobado también contempla el pago en efectivo del financiamiento del DIP (Debtor-in-Possession), recibido de US$210 millones del banco de inversión estadounidense JP Morgan, además de la reducción neta de la deuda financiera de Wom sobre una base de dilución total de aproximadamente US$650 millones.

Luz verde de la FNE

Adicionalmente, Wom anunció el jueves que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó el cambio de propiedad de Wom, pasando del fondo de inversión Novator Partners, controlado por el magnate islándés Thor Björgólfsson, al Grupo Ad Hoc. Este está conformado por BlackRock, la mayor administradora de fondos de inversión del mundo; Amundi Asset Management, la mayor gestora de activos de Europa; la administradora de fondos chilena Moneda Asset Management; y la británica Man GLG Partners, quienes poseen cerca de un 60% de los bonos no garantizados emitidos por la compañía.

El hasta ahora CEO de WOM Chile, Martín Vaca Narvaja, comentó que desde que la empresa “se acogió al Capítulo 11 en abril de 2024, hemos avanzado de manera rápida y sostenida en el proceso, asegurando la continuidad operacional de la compañía. Estos hitos, reafirman el respaldo por parte de nuestros acreedores, la solidez del Plan que presentamos y el permanente apoyo del Ad Hoc Group”.

“Estoy profundamente agradecido por el gran trabajo y compromiso de todo el equipo. En menos de un año hemos logrado transitar exitosamente nuestro proceso de reestructuración, recuperamos nuestra performance comercial y alcanzamos sólidos resultados financieros. Con la confirmación del Plan y la Resolución de aprobación por parte de la FNE, nuestros esfuerzos están enfocados en lograr la salida del Capítulo 11 durante las próximas semanas”, añadió.

La próxima audiencia de Wom ante la corte de Delaware está fijada para el 26 de marzo, y la empresa de telecomunicaciones espera anunciar oficialmente su salida del Capítulo 11 a finales del mes. En ese entonces asumirá el nuevo directorio compuesto por Mauricio Ramos, Eugene Davis, Alejandro Puentes, Claudio Muñoz, y Chris Bannister -el llamado “Tío Wom”, quien reasumirá su anterior cargo de CEO de Wom Chile en remplazo de Vaca Narvaja, quien quedará como asesor del directorio.

El mensaje del “Tío Wom”

“Es un gran privilegio y honor ser elegido para ser CEO de Wom. Tengo la misma pasión que tenía hace 10 años para crear la mejor empresa en Chile, una que proporciona un impacto positivo para 20 millones de chilenos, especialmente los 2100 Womers que mantuvieron la creencia. Un gran agradecimiento a los clientes y proveedores que mostraron paciencia para ver Wom a lo largo del proceso. Su paciencia será recompensada”, expresó Bannister en un post realizado en Linkedin.

Asimismo, dio la bienvenida a los nuevos integrantes del directorio. “Con ellos viene un gran talento y experiencia que ayudará a Wom a navegar por el complejo entorno macro en el que desarrollaremos nuestro viaje”, manifestó.

“Por último, un gran aplauso a los miembros del Grupo Adhoc por su compromiso, convicción y resistencia para hacer que esto suceda, mi más profundo respeto por trabajar tan duro y con tanta pasión”, añadió Bannister.

En la publicación realizada por el “Tío Wom”, uno de sus seguidores apuntó a cómo Wom se enfrentará a Entel, la compañía con mayor participación móvil del mercado, y al agresivo crecimiento de ClaroVTR que ahora está en manos de América Móvil. La respuesta de Bannister fue sencilla: “que los juegos comiencen”.

Bannister siempre ha sido enfático en el rol que tuvo Wom para bajar los precios de la industria de telecomunicaciones para los clientes finales. Antes de que se fundara la empresa, “el chileno promedio sólo podía permitirse el lujo de utilizar 2 gigas de datos al mes. Wom aumentó a 22 gigas, permitiendo a todos los chilenos ser parte de la Sociedad Digital”, relató.

“Wom puso el listón muy alto en servicios al cliente, experiencia minorista y calidad de red, contribuyendo a que Chile se convirtiera en uno de los principales países del mundo en cuanto a telecomunicaciones y calidad”, sumó el próximo CEO de la firma.

Ahora, el foco de la empresa se acuerdo a Bannister será “empujar un impacto positivo en Chile en tecnología, conectando lo desconectado, expandiendo la sociedad digital y creando oportunidades para que los chilenos usen las telecomunicaciones para desarrollar al país”, aseguró.