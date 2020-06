Zaldívar y asesores previsionales: “Deben ser responsables de sus recomendaciones”

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, defendió este jueves las indicaciones presentadas por el gobierno al proyecto que establece nuevas exigencias de transparencia y responsabilidad de los agentes del mercado, y que imponen mayor regulación a asesores previsionales y cambios de fondos de AFP,

“Los primero es que efectivamente yo creo que ayer hubo una gran polémica, y la gente se quedó con los titulares y no leyó la norma completa, y lo que se estaba planteando, porque lo que nosotros tenemos hoy en día es una plazo que es de 4 a 5 días para poder efectuar los cambios (de multifondos) lo que se está planteando es que nunca pueda ser mas de 30 días. por lo tanto, no se está cambiando, no se está limitando la posibilidad de cambiarse se fondo”, dijo la ministra en entrevista con Radio Concierto.

En este sentido recordó que el plazo máximo se establece por recomendaciones de la OCDE y el Banco Central en beneficio de los ahorrantes.

Al respecto afirmó que “se han producido ciertos cambios absolutamente indiscriminados, sin ningún tipo de razón, que han terminado perjudicando a los afiliados”.

“Lo que se está buscando es que estos cambios, que son abruptos e irracionales, no perjudiquen a los afiliados, ni al sistema”, añadió

En cuanto a los asesores previsionales indicó que independientemente de si lo hacen de manera habitual o genérica deben estar registrados y dar garantías de conocimiento y ser responsables de sus recomendaciones.

"Si los asesores previsionales dan recomendaciones y cobran por ello, deben ser responsables del servicio que están otorgando”, sostuvo.

En el caso específico de Felices y Forrados, liderada por Gino Lorenzini, la ministra dijo que “si uno revisa las recomendaciones de Felices y Forrados, así como hay oportunidades en las que han acertado hay otras que no”.

Zaldívar recordó que el ahorro previsional es a largo plazo y que, por lo tanto, los afiliados deben tener invertidos sus recursos dependiendo de su edad: en el caso de los más jóvenes en los más riesgosos y en el caso de los mayores en los menos riesgosos.