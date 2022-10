Alain Gachet, creador de sistema para detectar agua subterránea por satélite: “No podemos regar en cualquier parte”

Chile ha vivido una cruenta megasequía que se ha extendido por más de una década. Sin bien durante 2022 la situación ha mostrado cierta mejoría, la negativa situación aún está muy lejos de superarse. Pese a las últimas lluvias invernales, el déficit de precipitaciones sigue siendo de 30%, con una fuerte escasez hídrica.

En este contexto, este jueves se realiza el II Congreso Expo Agua Santiago, donde se tratarán temas como la innovación tecnológica para enfrentar la escasez, economía del agua, la relevancia del agua para enfrentar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, modelos efectivos de gobernanza y de gestión que incluyan alianzas público-privadas, entre otros.

“Aún falta mucho en la colaboración, coordinación y articulación de los esfuerzos que se están implementando hoy. Hay poca colaboración, poca alianza y poco apoyo en iniciativas colectivas. En general, lo que vemos son esfuerzos aislados e individuales y, por tanto, menos efectivos y sostenibles”, reconoce Claudia Papic, gerenta general Fondo de Agua Santiago-Maipo.

Todas las miradas del encuentro se las llevará un invitado que ha dedicado su vida al cambio climático, modelos hídricos y aguas subterráneas. Se trata de Alain Gachet, físico y geólogo francés e inventor de un algoritmo que permite detectar fuentes hídricas subterráneas mediante satélites.

Su trabajo e investigación en las últimas décadas, le ha valido reconocimientos internacionales como la medalla de Chavallier de la legión de honor francesa y un espacio en el salón de la fama de la Nasa y la Space Foundation de Estados Unidos.

En entrevista con Qué Pasa, Gachet explica cómo a través de un algoritmo es posible encontrar fuentes hídricas debajo de la superficie usando satélites. “El sistema fue inventado en 2002 por para rastrear el agua subterránea después de comprender que el agua subterránea es 100 veces más abundante que el agua superficial. Fue diseñado para detectar acuíferos superficiales y profundos invisibles a nivel del suelo, combinando tecnologías espaciales de vanguardia con el amplio espectro de las geociencias. Funciona como un Geo-Scanner que puede cubrir países enteros en solo unos meses. Combina la detección remota con uno de los algoritmos de humedad más eficientes, junto con datos de geología, geofísica, hidrología y clima”.

Según el geólogo, los resultados llevan a descubrir acuíferos desconocidos con una tasa de éxito del 98%, “y se puede utilizar para múltiples aplicaciones: desde la localización del lugar adecuado para la población humana, la identificación de áreas de recarga de acuíferos, la perforación, la elaboración de planes maestros para programas de desarrollo ambiciosos, la agricultura de regadío, la rehabilitación de pozos, hasta la prevención de incendios forestales y eco- repoblación forestal”, señala.

El geólogo francés en terreno.

¿Puede esta tecnología ser una solución definitiva para hacer frente a la escasez hídrica? “Nunca hay una solución definitiva, especialmente para los complejos temas relacionados con el cambio climático. Hay respuestas concurrentes adaptadas a cada pregunta. La escasez hídrica es el resultado de una combinación de nuevos eventos climáticos y la forma en que la comunidad humana está utilizando los recursos naturales. La escasez hídrica es la consecuencia de estos dos parámetros. Seguro que encontraremos cada vez más recursos hídricos subterráneos repartidos por todo Chile, con nuestra tecnología, pero el acceso sustentable descentralizado al agua potable y la justicia ambiental quedan en manos de los líderes políticos de cada nación”, reconoce Gachet.

La realidad medioambiental de Chile

Con respecto a la situación puntual de Chile, afectado por una megasequía que se ha extendido por más de un década, el geólogo establece que lo que sucede en nuestro país también viene sucediendo a nivel mundial desde hace más de una década, desde los años sesenta en las zonas sahelianas de África; “Chile está compartiendo la misma carga que cualquier otra nación del mundo en las mismas latitudes, Norte y Sur. Chile sufre una pandemia mundial: el cambio climático es global”.

“La falta de agua superficial en Atacama no es una sorpresa, pero los incendios forestales gigantes en el sur de Chile, en Escandinavia, Canadá, Siberia son un golpe. Tenemos que reaccionar rápido. Encontrar agua para curar las heridas dejadas en el planeta por nuestras sociedades es una obligación y la clave de nuestra supervivencia. La reforestación es una de las claves para iniciar el ciclo virtuoso del medio ambiente en Chile”, agrega.

Imagen de la extinta laguna de Aculeo, uno de los grandes afectados por la crisis hídrica en Chile.

“No se puede combatir lo que ignoramos y la ciencia está ahí para ayudar. La ciencia está trayendo a la humanidad un enorme patrón de soluciones para superar las consecuencias del cambio climático; solo necesitamos imaginación, coraje y determinación para comprometer adecuadamente estos recursos con el apoyo político de los líderes nacionales”, añade Gachet.

En relación a lo anterior establece tres puntos:

1. La agricultura de secano es una amenaza e impacta la seguridad alimentaria a nivel mundial y en Chile en particular. Ahora tenemos que seleccionar las variedades de cultivos de acuerdo con las nuevas limitaciones climáticas y practicar el riego de una manera más inteligente. Pero, ¿podemos regar en cualquier lugar? No. Primero tenemos que determinar la ubicación, la extensión de todos los acuíferos subterráneos y su tasa de recarga en todo Chile. Este es el camino recomendado que conduce a una nueva agricultura de regadío sostenible.

2. Estos acuíferos deben ser considerados como una cuenta bancaria con capital inicial (las reservas de aguas subterráneas) y los intereses (su recarga). En la medida en que aprovechamos los intereses, mantenemos la sostenibilidad a largo plazo, de lo contrario, enfrentaremos la bancarrota. Es lo que les pasó a los agricultores de California con el mal manejo de sus recursos hídricos. También tenemos que considerar que cada acuífero es una cartera diferente que conduce a la descentralización de las actividades económicas.

3. Una vez que tenga una comprensión completa del potencial de las aguas subterráneas y un mapeo preciso de las áreas de humedad del suelo, puede iniciar el proceso de reforestación asistida, que sigue siendo la máxima prioridad por varias razones. La reforestación resiliente con especies endémicas restaurará el equilibrio ecológico. Reducir el nivel atmosférico de CO2, Aliviar las temperaturas extremas, Minimizar los impactos de futuras sequías e inundaciones, Fertilizar las nubes y aumentar las precipitaciones, Recarga los acuíferos a través de las raíces, Proteger los suelos de la erosión, Restaurar la biodiversidad.

Gachet en África.

Asegura que estos tres puntos pueden contribuir enormemente al futuro sostenible de cualquier nación. “Sin embargo, la intrincada colaboración entre los sectores público y privado es vital para tener éxito. Estamos ante un proceso a largo plazo que requiere una visión clara, buena voluntad y colaboración a cualquier escala, desde las personas, sus familias, sus pueblos, asentamientos urbanos hasta las instituciones. Chile no está solo; el mundo entero está comprometido con el mismo desafío: la supervivencia de la humanidad”, establece.

Finalmente reconoce que un “hombre de deber y compromiso no puede esperar ninguna recompensa por seguir adelante con una visión. Los premios son siempre una sorpresa para mí. El reconocimiento de la Nasa me sorprendió en enero de 2016 mientras estaba en las montañas del norte de Irak centrándome en la reconstrucción de comunidades y pueblos destruidos por la guerra, enfrentando la amenaza de ISIS: la seguridad era mi preocupación. La Fundación Espacial me premió bajo las recomendaciones de la Nasa por haber mejorado significativamente la vida de millones de personas en todo el mundo, utilizando tecnologías espaciales para encontrar agua con un enfoque verdaderamente único”.

El evento, a realizarse este jueves en Centro Parque, también contará con profesionales de las áreas de hidrología, ingeniería, investigación y desarrollo, laboratorios, ONG, del sector agrícola, municipalidades y sector público en general, entre otras.