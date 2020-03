¿Aumenta los síntomas del coronavirus el ibuprofeno? Dichos de funcionario de la OMS abre polémica sobre su uso

Desde la semana pasada ha circulado a través de la web un mensaje en el que llaman a no utilizar ibuprofeno. A ella se sumo este fin de semana un llamado del ministro de Salud de Francia que pedía no utilizar este medicamento y luego una declaración de un funcionario de la OMS en la que recomienda usar paracetamol.

Todo partió con una carta publicada en la revista científica The Lancet, en la que los autores, encabezados por Michael Roth, investigador de la Universidad de Basilea (Suiza) señalan que hay algunos estudios que relacionan un mayor riesgo de hacer un cuadro grave de Covid-19 entre los pacientes con enfermedades cardiovasculares y diabetes y que estos pacientes, por lo genera, y algo que advierten no fue evaluador en los estudios, estos pacientes son tratados con medicamentos que regulan la enzima convertidora de angiotensina (ECA2, en español).

Esta enzima participa en la función vaso constrictora del organismo y es también un receptor para el virus SARS CoV2, una especie de “puerta de entrada” al organismo.

Este comentario publicado en la revista, plantea que probablemente (y a modo de sugerencia) los pacientes mayores, con diabetes e hipertensión que enferman de Covid-19, pueden tener una sobreexpresión de esta enzima ya que utilizan medicamentos (antihipertensivos) que pueden inhibir o bloquear la inflamación y que esto podría explicar la gravedad que tiene el virus en ellos. Además, mencionan que la ECA2 también podría aumentar su expresión ante la utilización de medicamentos como tiazolidinedionas e ibuprofeno.

Lorena Tapia, médico pediatra, infectóloga e investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la U. de Chile (ICBM) explica que la carta solo plantea una hipótesis y sugiere que los bloqueadores de esta enzima podrían participar, pero la relación que establecen con el ibuprofeno es débil y casi no tiene evidencia. Los pacientes diabéticos y cardiovasculares tienen más riesgo por su propia enfermedad y podrían tener más expresado la enzima que es receptora del virus, pero no hay estudios específicos.

A esta publicación, se sumó el fin de semana, la declaraciones del ministro de Salud francés, Olivier Véran, quien a través de twitter recomendó no utilizar ibuprofeno por ser un “agravante” de la infección.

Ayer fue el turno del portavoz de la OMS Christian Lindmeier . En una conferencia de prensa realizada dijo que si una persona tiene síntomas de nuevo coronavirus, no use ibuprofeno para paliarlos.

Aunque insistió en que “están estudiando la cuestión” y que aún no está claro si el ibuprofeno agrava la infección Covid-19, “mientras tanto recomendamos usar paracetamol y no ibuprofeno como automedicación. Es importante", dijo y agregó que si este medicamento fue indicado por profesionales de la salud, entonces depende de cada paciente la decisión de tomarlos o no.

A todo lo anterior, se agrega otra publicación de British Medical Journal, en la que una médica reporta cuatro caso de personas jóvenes sin patología previa que enfermaron gravemente de Covid-19 que habían sido tratada con ibuprofeno.

Según la especialista, en el fondo no hay evidencia clara que diga que el ibuprofeno esté relacionado con agravar infecciones como el Covid-19. “Lo que dice la OMS es que si hay alguna duda, es mejor que los pacientes sean tratados con paracetamol, pero en este momento, no hay datos duros ni para decir que la sobreexpresión de la enzima agrava la enfermedad y menos para señalar que el ibuprofeno es responsables de los casos graves. Lo que pasa es que para el ibuprofeno hay un reemplazante, el paracetamol”, explica Tapia.