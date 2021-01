David Quammen: “Cuando controlemos la pandemia, celebremos cinco minutos y luego pensemos en la próxima”

Podría haber sido el título de una nueva serie de Netflix. La trama de una novela distópica escrita a mediados del siglo XX. Sin embargo, Contagio, Infecciones de animales y la próxima pandemia humana fue un pronóstico tristemente célebre del escritor estadounidense David Quammen. En 2012, el autor de más de 15 libros científicos alertó sobre el hilo conductor de enfermedades como el ébola, VIH y Sars, entre otras: la propagación de animales a humanos en un proceso llamado “derrame” (spillover en inglés). Pero no solo eso. La evidencia indicaba, de acuerdo a numerosos especialistas entrevistados por Quammen en aquel entonces, que la historia volvería a repetirse si no se tomaban las medidas necesarias. Y así ocurrió.

A lo largo de todo el 2020 Quammen desarrolló ante la prensa mundial los fundamentos de su extensa obra y ahondó en la variedad de posibles escenarios esperables en relación al Covid-19. Tal vez eso explique por qué fue elegido para abrir el ciclo de charlas magistrales en “Congreso Futuro 2021”. “En un mundo de incertidumbre, la pandemia nos da algunas certezas”, comentó al iniciar su exposición.

El experimentado investigador detalló que ya existían algunas señales que al mismo tiempo iban acompañadas por un conjunto de incógnitas: “Sabíamos que iba a venir una enfermedad a partir de un virus de origen zoonótico pero no sabíamos cuando; podíamos esperar que viniera de un animal salvaje, pero no sabíamos de cual; sabíamos que ese virus evolucionaría y se quedaría con nosotros para siempre, pero no sabíamos cómo. ¿sería más fuerte o más débil? ¿más o menos letal?”.

Otra certeza sería la obediencia a lo que Quammen llama “los tres imperativos Darwinianos”: capacidad de multiplicación en muchas copias, expansión en espacios geográficos y extensión en el tiempo. Tres factores que se dieron en el caso del coronavirus.

Nuevos peligros

Esta no será la última amenaza de virus que tendremos, aunque sí podemos cambiar el modo en que reaccionamos frente a ella, siguió Quammen. “Cuando controlemos la pandemia, celebremos cinco minutos y luego pensemos en la próxima”, agregó.

El especialista advirtió que una nueva enfermedad puede avecinarse en tres o cinco años, por ejemplo, pero que su efecto en la humanidad dependerá exclusivamente de las medidas preventivas que se tomen (o no). Y explicó que cada virus tiene cuatro fases progresivas: contagio, brote, epidemia y pandemia. “Nuestras acciones son las que le dan la oportunidad al virus de seguir adelante, por eso de nosotros depende prevenir futuros outbreaks usando la ciencia, medidas de cuidado de salud, sistemas internacionales de vigilancia, capacitación a científicos e investigación médica”.

Sin embargo, eso no quiere decir que los expertos no hayan visto venir al Covid-19. “La ciencia hizo su trabajo. Había advertencias en artículos científicos y los funcionarios de la salud también estaban avisando. Los líderes mundiales solo se preocuparon por el impacto en sus elecciones, y en el caso puntual de Estados Unidos hubo una falta clara de liderazgo para responder a la situación”, comentó en una crítica a Donald Trump, aunque sin nombrarlo.

Quammen concluyó su charla con un llamado a los políticos pero también a la comunidad. “En muchos países las personas no se tomaron lo suficientemente en serio el distanciamiento social y otras medidas preventivas. Debemos preparar mejor a la ciencia, a los funcionarios de salud, ayudar a organizaciones como la OMS que colaboran para conectar a los líderes nacionales con los funcionarios de la salud. Solo de esa forma podremos saber cuando llegue al outbreak y responder rápido”.

“Hay que educar al público, especialmente a los jóvenes y adultos mayores. Habrá amenazas de pandemia, pero pueden ser controladas y contenidas si hacemos lo que hay que hacer en educación. La gente tiene que entender que es un serio problema, puede ocurrir de vuelta”, agregó.

“Tendremos muchas personas vacunadas próximamente. Eso va a ayudar y nos va a ayudar a pasar la fase pandémica de este virus. Pero el virus va a seguir con nosotros. La viruela, por ejemplo, mató a 200.000 personas en 2019, es decir que a pesar de la vacuna sigue habiendo muertes. Podemos controlar al coronavirus. Ya no va a ser una emergencia, pero sí un problema crónico que debemos atender”, concluyó.

Quammen, de 72 años, es un escritor estadounidense con más de 15 libros de ciencia, naturaleza y viajes. Como ensayista redactó artículos para medios prestigiosos como National Geographic, New York Times y Rolling Stone, entre otros. ébola. La historia de un virus mortal o Contagio, La evolución de las pandemias, premiado con el Wilson Literary Science Writing Award en 2013, son algunas de sus obras más destacadas.