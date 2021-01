David Quammen da inicio al Congreso Futuro, el evento científico más importante de América Latina

Habitar la incertidumbre. Con este tema central se dio el vamos a la décima versión de Congreso Futuro que traerá a las máximas figuras del pensamiento contemporáneo. A partir de hoy, y hasta el viernes 22, más de 80 expositores y expositoras de Chile y el mundo se presentarán en esta nueva entrega. De allí, destaca la participación de cuatro ganadores del Premio Nobel.

La jornada comenzó con la ceremonia inaugural que contó con la presencia virtual del Presidente de la República, Sebastián Piñera Echeñique; del Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrel; el director General de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Tedros Adhanom; el ministro de Ciencia y Tecnología, Andrés Couve; el presidente de la Comisión Desafíos del Futuro del Senado, Guido Girardi; el presidente de la Fundación Encuentros del Futuro, Daniel Fernández; la presidenta de la Academia chilena de Ciencias, Cecilia Hidalgo; el Rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi; Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez; y el Rector de la Universidad de Santiago de Chile, Juan Manuel Zolezzi.

En su intervención el Presidente Sebastián Piñera, destacó y valoró la evolución que ha tenido Congreso Futuro en sus primeros diez años, que “partió como un seminario científico convencional y se ha transformado en un mega evento que llega a Santiago y muchas regiones y que es capaz de convocar a más de 700 científicos y pensadores, líderes de opinión, artistas y muchos más”. Además destacó que el encuentro es un espacio rico y fecundo para debatir ideas “con el fin de atreverse a iniciar la aventura del futuro, logrando abrir nuevos espacios, sacando a la ciencia del laboratorio y las tecnología de sus redes, con el objetivo de acercarse a la ciudadanía”.

Idea que concordó con lo señalado por el presidente de la Comisión de Desafíos del Futuro, Guido Girardi quien valoró el programa de la décima versión destinado a enfrentar los desafíos del Siglo XXI, “Congreso Futuro es un pequeño laboratorio que tenemos que expandirlo, que tenemos que juntar la ciencia, la academia, nuestras universidades, juntar a quienes toman decisiones, a los empresarios, a la sociedad porque sin esa visión común no hay futuro”.

En la ceremonia se destacó el formato 100% digital, que contará con infraestructura televisiva de alto nivel, generando una experiencia diferente a los años anteriores. “Tuvimos que sortear grandes desafíos para poder ejecutar este Congreso, los que surgieron precisamente debido a que confrontamos un mundo muy complejo con altos niveles de incertidumbre y las formas de enfrentarla son básicamente dos: una es buscando certezas y la otra es navegar con la incertidumbre. Necesitamos poder entender cómo es este mundo y poder habitar en él, que es el centro de este congreso”, señaló Daniel Fernández, Presidente de la Fundación Encuentros del Futuro.

“Las pandemias nos acompañarán por siempre, no se irán de nosotros”

“Hace diez años, unos científicos me dijeron ‘cuidado con el nuevo coronavirus’, pero la mayoría no escuchó”, comentó el escritor y divulgador científico, David Quammen. En su charla inaugural, el expositor presentó la conferencia en base a su investigación sobre pandemias y la certeza de que no se irán de nosotros.

Tras un paso por la literatura de ficción, en 1981, Quammen comenzó como columnista de la revista Outside y continuó ese papel. Entre sus libros de no ficción destacan La canción del Dodo (1996), Monstruo de Dios (2003), El reacio Sr. Darwin (2006) y Contagio (2012). Este último fue finalista de siete premios y recibió dos de ellos: el Premio al Libro de Ciencia y Sociedad, otorgado por la Asociación Nacional de Escritores Científicos, y el Premio al Libro de Biología General de la Sociedad de Biología. En 2020, la última obra de Quammen fue traducida al español, obteniendo una buena recepción de la crítica por su acertada predicción del origen de la pandemia del coronavirus, a partir del trato de la humanidad con el ecosistema.

En su presentación, Quammen estableció que las pandemias, como la del coronavirus, han estado presentes a lo largo de la historia, y lo más probable es que sigan estándolo. “Había una certeza de que vendría una pandemia, posiblemente a partir de un virus de origen zoonótico, pero no sabíamos cuándo”, explicó.

El nivel de preparación, que diagnostica David Quammen, podría haber sido predicho por la familia de virus, según cuenta. Otro argumento que mencionó, es que la aparición de pandemias como ésta genera un “imperativo darwiniano”. Esto es, una adaptación y evolución a estos escenarios.

“Este virus podría evolucionar, pero no sabemos si será más o menos letal, o contagioso”, explica Quammen sobre el futuro de esta pandemia. Los virus no son seres vivos, no son células, “son cápsulas con material genético que viajan a través de nosotros, y van cambiando de acuerdo a las mutaciones que puedan generar en los seres vivos que hospeda”.

Una de las lecciones que dejó Quammen en su presentación, es trabajar colaborativamente para afrontar pandemias. “Es necesario estar atento a las recomendaciones que las organizaciones entregaron a la sociedad, como el distanciamiento físico y el uso de mascarillas”. Explicó además, que si bien la vacunación ayuda a contener la prolongación de una pandemia, esto debe estar acompañado con los cuidados que se deben tomar en consideración en este contexto. “Si bien, todas estas acciones ayudan a contener la proliferación del virus, debemos saber que las pandemias siempre estarán con nosotros, no se irán de nosotros”, concluye.