El manejo de datos, la rebelión que pidió su renuncia y su apoyo al Apruebo: las reflexiones de Andrés Couve a un año del Ministerio de Ciencia

El 1 de octubre de 2019, el ministro Andrés Couve convocaba a una nutrida conferencia de prensa, para anunciar el inicio oficial del funcionamiento del Ministerio de Ciencia. Lo que ni el ministro ni nadie imagino, es que en apenas dos semanas después, estallaría una de las crisis sociales más graves que el país recuerde, y peor aún, luego una crisis sanitaria, la peor en 100 años. Un año después, justo cuando el Ministerio que dirige cumple su primer aniversario, Couve gira la cabeza hacia atrás y repasa lo que ha sido su gestión a cargo del primer Ministerio de Ciencia del país.

“Tuvimos que instalarnos en un momento muy difícil. Primero en una crisis social, y luego en medio de una crisis sanitaria y eso, tanto en lo personal como en lo institucional, ha sido un desafío muy grande y una marca que quedará el Ministerio”, dice Couve, reconociendo el complejo escenario en el que se ha debido debutar su cartera.

En el primer aniversario del Ministerio de Ciencia, estas son las reflexiones de Andrés Couve.

Balance del Ministerio

El mayor legado es el valor que tiene haber podido articular a la comunidad científica para contribuir al desarrollo del país. Hemos logrado demostrar que hemos sido una contribución al país y que el país ha podido atravesar estas crisis de una manera distinta, a que si no hubiese existido este Ministerio.

Aportes en la pandemia

Todo el esfuerzo que se hizo de la red universitaria para realizar los test PCR, en la estrategia nacional de vacunas., en la fabricación de ventiladores mecánicos, en promover la investigación del Covid-19 en cada una de sus disciplinas, desde las ciencias médicas hasta las ciencias sociales o humanidades, además de disponibilizar datos para la comunidad científica. Todo eso, gracias a que tenemos un Ministerio de Ciencia.

Nueva sede del Ministerio

El proceso de instalación va muy bien, aunque hemos tenido contratiempos, sin duda: por ejemplo, el cambio de sede (actualmente se encuentran en La Moneda), el que se atrasó, pero ya se está trabajando.

Instalación del Ministerio

Hemos logrado avanzar de acuerdo al plan original y eso implica, primero, que se creó el Ministerio en los plazos establecidos -de hecho hoy cumplimos un año-; entró en funcionamiento la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (Anid), ya entraron en funcionamiento las cinco seremías, es decir, el Ministerio ya se desplegó territorialmente de acuerdo a los plazos establecidos. También establecimos la orgánica del Ministerio. Pese a los contratiempos puntuales, vamos avanzado en los plazos establecidos previamente.

El efecto del estallido social y la pandemia

Toda nuestra orgánica estaba establecida previa a la pandemia, sin embargo, hay una serie de iniciativas, que surgieron producto de la pandemia y que claramente no estaban planificadas. Y tienen que ver con la coordinación de la comunidad científica en el caso de los test de PCR. Se formó una red universitaria producto de la pandemia y que de todas maneras va a quedar como una capacidad instalada. Lo mismo en el tema de los datos, donde se generó una alianza entre la academia y el sector público (Transporte, Salud y Ciencia), que también nos va a generar mucho aprendizaje para dejar capacidad instalada.

Suspensión de las Becas Chile

Estamos frente a un escenario presupuestario complejo, de déficit fiscal, recesión económica y necesidades urgentes en temas económicos y sociales para la reactivación y recuperación del empleo. Pronto presentaremos todos los detalles del Presupuesto 2021 de nuestro Ministerio tanto en el Congreso como en espacios propios de la comunidad, pero en términos globales y en este contexto, es un buen presupuesto que protege y fortalece el sistema científico nacional y es a su vez responsable con la realidad país. Le da continuidad a los programas de investigación de nuestras universidades y centros de excelencia, al igual que a los programas de formación de postgrado local.

La suspensión provisoria de nuevos subsidios para estudios en el extranjero fue una decisión muy difícil, tuvimos que optar y decidimos resguardar el sistema nacional. Esta definición consideró además que aún estamos en un escenario complejo en relación a viajes internacionales y no tenemos total claridad por parte de las instituciones en el extranjero de las modalidades de clases, uso de laboratorios ni tampoco sobre las condiciones sanitarias que existirán en 2021.

Esta medida provisoria sólo suspende el concurso 2021 para becas fuera del país, pero no afecta a los beneficiarios de Becas Chile con convenios vigentes para el próximo año.

Fabricar una vacuna en Chile

Soy partidario de que Chile haga sus vacunas, pero hay que tener claro que una cosa es la vacuna del Covid-19 y una cosa distinta es que Chile tenga la capacidad de manufactura de una vacuna. En el caso de Covid, estamos muy exigidos por los plazos. tendríamos que tener una capacidad de fabricación lista para el primer semestre de 2021, y eso hoy solo lo tiene Argentina, Brasil y México. Pero una cosa distinta, es cómo nos preparamos para el futuro y ver cómo recuperar la capacidad de fabricar vacunas, que la tuvimos hasta el año 2005 en el Instituto de Salud Pública (ISP). Es una muy buen discusión de futuro.

Las críticas por el manejo de los datos

Ha sido una temática difícil, que ha tenido problemas. Hemos tenido problemas de comunicación, de confianza, sin embargo, esos problemas se han ido solucionando, y hemos ido construyendo una estructura y un sistema de datos que en Chile no teníamos, tanto por el volumen, como por la periodicidad que se ha exigido por parte de la ciudadanía. Y eso hoy lo hemos ido construyendo. Después, hay un tema con la independencia de la comunidad científica. Una comunidad científica madura desafía a la autoridad. Nuestro trabajo ha sido poner a disposición de ellos la mayor cantidad de información para que trabaje de manera independiente. El tema de datos crea tensiones, pero nuestra actitud ha sido reconocer estas tensiones y manejarlas.

La judicialización del manejo de datos

El ministro Paris lo ha dicho previamente. Nosotros hemos colaborado con la justicia y por lo tanto, es importante que nuestras instituciones funcionen. Y nosotros como Ministerio de Ciencia hemos dado las declaraciones y ahora lo pertinente es enfocarnos en aquellos temas que para nosotros son los más relevantes, como la pandemia.

La solicitud de renuncia

La permanencia o no de los ministros en un gabinete son de exclusiva responsabilidad del Presidente de la República. Mi compromiso con el servicio público permaneció inalterado y no tenemos otro objetivo que coordinar el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación y ponerlo al servicio del país. Y siempre hemos tenido una actitud de diálogo. Lo tomo como un momento difícil en el país donde las tensiones han sido muy grandes y me quedo con que reconozcamos esas tensiones y que las articulemos para trabajar en beneficio del país. Me quedo con eso. No rehuyó a las tensiones.

La importancia del Ministerio

Por primera vez hay un Ministerio de Ciencia en Chile y eso implica que la ciencia llega al espacio político de toma de decisiones. Y eso es nuevo para todos,incluso para mí, que he pasado de la academia a la política.

Futuro político o el regreso a la ciencia

Cuando pienso en el futuro, entre la ciencia y la política, hay una brecha muy grande y las capacidades que se puedan poner a disposición de acercar la evidencia científica a la toma decisiones, es un ámbito de muchísimo interés para mi y veo una oportunidad de aportar muchísimo.Es crear el puente entre la evidencia y la decisión.

Su inclinación por el Apruebo

Se ha demostrado en el gabinete que hay una diversidad muy grande y que refleja el tipo de liderazgo del presidente, que ha conformado un equipo diverso con distintas miradas. Estoy convencido que si llegamos a una reforma o a una nueva Constitución, la ciencia tiene que tener un rol importante en el diseño del futuro del país. estoy muy tranquilo con haber expuesto mi posición, porque creo que es una posición muy valiosa para el país.