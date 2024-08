Descrubren un mundo pérdido frente a costas de Chile: hay decenas de extrañas especies y una colosal montaña

Un equipo de oceanógrafos liderado por el Schmidt Ocean Institute descubrió y mapeó un nuevo monte submarino en la Dorsal de Nazca, en aguas internacionales, a 900 millas de la costa de Chile. La Dorsal de Nazca, cordillera submarina, junto con la adyacente Dorsal de Salas y Gómez, son una de las zonas que están siendo consideradas para designarse como Área Marina Protegida en alta mar.

El descubrimiento de este monte submarino es uno de muchos hallazgos realizados durante una expedición de 28 días a las aguas internacionales de la Dorsal de Nazca, liderada por el Schmidt Ocean Institute en colaboración con Ocean Census y el Center for Coastal and Ocean Mapping / Joint Hydrographic Center de la Universidad de New Hampshire.

La montaña submarina recientemente descubierta tiene más de 3.109 metros de altura y sustenta un rico ecosistema de aguas profundas.

Además de mapear este monte, se realizó una inmersión utilizando un robot submarino para explorar una de las cimas de la montaña, encontrando jardines de esponjas y corales milenarios.

Durante esta expedición, el departamento científico descubrió, cartografió y exploró un nuevo monte submarino con el vehículo operado a distancia (ROV) SuBastian. El monte submarino cubre un área de aproximadamente 70 km2. La profundidad de la cumbre es de 994 m y la base está a 4.103 m, lo que le da una prominencia de 3.109 m sobre el fondo marino circundante.

El equipo mapeó y exploró otros nueve lugares no protegidos en esta cordillera submarina del Pacífico sudeste. Una de las montañas alberga un jardín prístino de corales de aguas profundas, refugio para una variedad de organismos como peces de roca, estrellas quebradizas o ofiuros y cangrejos rey. Con un área de aproximadamente 800 metros cuadrados, este jardín de coral es del tamaño de tres canchas de tenis.

Además de mapear montes submarinos en alta resolución y realizar estudios con vehículos operados remotamente (ROV), el equipo obtuvo las primeras imágenes de un ejemplar vivo del calamar Promachoteuthis, un género tan raro que solo se han descrito tres especies en base a unos pocos especímenes recolectados, varios de ellos a finales del siglo XIX.

También se documentó por primera vez en el Pacífico Sur, un pulpo Casper. Durante la expedición se observaron dos raros sifonóforos Bathyphasa, comúnmente conocidos como monstruos espagueti voladores.

En la inmersión 692, mientras el equipo de investigación inspeccionaba un monte submarino sin nombre e inexplorado (designado internamente como T06) a lo largo de la cordillera de Nazca frente a la costa de Chile, se documentó una Bathyphysa conifera, conocida comúnmente como monstruo de espagueti volador, que rara vez se ve. Crédito: ROV SuBastian / Schmidt Ocean Institute

“Al concluir nuestra tercera expedición a la región, hemos explorado alrededor de 25 montes submarinos en las dorsales de Nazca y Salas y Gómez”, señaló en un comunicado Tomer Ketter, científico principal adjunto y técnico marino del Schmidt Ocean Institute.

“Nuestros hallazgos destacan la notable diversidad de estos ecosistemas, y al mismo tiempo revelan las brechas que existen en nuestra comprensión de cómo se interconectan los ecosistemas de montes submarinos. Esperamos que los datos recopilados en estas expediciones ayuden a informar políticas futuras, protegiendo estos entornos prístinos para las generaciones futuras”, agregó.

La expedición fue la tercera exploración de este año en las dorsales submarinas de Salas y Gómez y Nazca realizada en el R/V Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute. Dos expediciones anteriores, en enero y febrero, documentaron más de 150 especies previamente desconocidas y numerosas extensiones de rango de animales que anteriormente no se sabía que vivían en la dorsal.

También se recolectaron 20 especies nuevas durante esta expedición.

El equipo obtuvo las primeras imágenes de un ejemplar vivo del calamar Promachoteuthis.

“Las expediciones a bordo del buque científico Falkor (too) en la cordillera de Salas y Gómez y Nazca, son fundamentales para comprender y proteger ecosistemas marinos en alta mar. El descubrimiento de nuevas especies y el conocimiento de los ecosistemas del fondo oceánico y su diversidad asociada sobre los montes nos permiten identificar áreas de alto valor ecológico que requieren protección”, aseveró el Dr. Felipe Paredes, director de las Campañas de Áreas Marinas Protegidas de Oceana en Chile.

“Este conocimiento es esencial para desarrollar políticas que nos aseguren la conservación de la biodiversidad marina y garanticen la sostenibilidad de los recursos”, agregó.

Antes de las expediciones del Schmidt Ocean Institute de este año, se sabía que 1.019 especies vivían en esta parte del Océano Pacífico. Ahora el número supera las 1.300 y sigue aumentando. Los registros serán enviados a Ocean Census, una alianza internacional y colaborativa liderada por la Fundación Nippon y Nekton para acelerar el descubrimiento y la protección de la vida oceánica.

“Los montes submarinos del Pacífico Sudeste albergan una diversidad biológica notable, con especies que hasta la fecha no se encuentran en ningún otro lugar”, dijo el profesor Alex David Rogers, director científico de Ocean Census.

“El trabajo que nuestros taxónomos han realizado a bordo del Falkor (too), con el apoyo del equipo del Schmidt Ocean Institute, mejorará significativamente nuestra comprensión de la distribución de formas de vida extraordinarias en estas montañas submarinas, incluidas varias que nunca antes habían sido mapeadas o vistas por ojos humanos”.

El barco usado en la expedición.

El mapeo en alta resolución fue realizado por un equipo de hidrógrafos egresados del Center for Coastal and Ocean Mapping/Joint Hydrographic Center de la Universidad de New Hampshire. Los datos del fondo marino serán incluidos en el proyecto Seabed 2030 de la Fundación Nippon-GEBCO y serán un aporte para la comprensión y la gestión internacional de Nazca y Salas y Gómez.

“Esta fue la primera misión liderada por el personal y la tripulación del Schmidt Ocean Institute, con maravillosos colegas de diversas organizaciones a bordo, y tuve el privilegio de estar entre los científicos que se unieron al barco de investigación de forma remota”, dijo la científica principal adjunta y directora ejecutiva del Schmidt Ocean Institute, Dra. Jyotika Virmani.

“El descubrimiento de un nuevo monte submarino de casi dos millas de altura—casi cuatro veces más alto que el Burj Khalifa—, con un ecosistema vibrante, fue muy emocionante. Solo el 26% del fondo marino ha sido mapeado con esta alta resolución, y cada expedición en el Falkor (too) nos permite enfocar un poco más del fondo marino y la vida en nuestro planeta.”