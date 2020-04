Efecto coronavirus y cuarentena: centros de salud registran dramática caída en donaciones de sangre

Mujeres con hemorragias asociadas al embarazo y al parto. Niños con trastornos hematológicos y de médula ósea. Pacientes con trastornos hereditarios de hemoglobina e inmunodeficiencia. Víctimas de un traumatismo. Emergencias, desastres y accidentes. Pacientes que se someten a intervenciones médicas y quirúrgicas avanzadas. Esos son algunos de ejemplos de situaciones en que se siguen requiriendo transfusiones a diario, pese a la pandemia por coronavirus.

El número de donantes del Centro Metropolitano de Sangre (CMS), institución que depende del Ministerio de Salud y que abastece a 24 de los 28 hospitales públicos de la Región Metropolitana, se redujo a un tercio respecto de los períodos normales.

Las medidas de aislamiento social y cuarentena, junto con el temor a contagios por coronavirus, han influido en una preocupante caída en el número de donantes.

Loretto Vergara, directora del Centro Metropolitano de Sangre, señala que es importante aclarar que la donación de sangre es un acto seguro y que no existe un riesgo post donación de adquirir Covid- 19. “El único riesgo para la salud pública es que no contemos con las donaciones suficientes para atender a los pacientes que lo necesiten, por lo tanto, necesitamos la colaboración de todos, ya que la donación altruista sigue siendo indispensable y salva millones de vidas al año”, resalta.

“Hacemos un llamado a la solidaridad. No esperen a estar del otro lado de la camilla o que un familiar o amigo necesite una donación de sangre para empatizar y ayudarnos a aumentar nuestras reservas en este período complicado”, indica Vergara.

Importante reserva

Contar una reserva suficiente de sangre es de vital importancia para que un centro asistencial pueda estar preparado para cubrir la demanda de los pacientes que requieren transfusión no programas, explica Rafael Quiñones, académico de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Diego Portales (UDP). Se trata, dice, principalmente de casos de hemorragias masivas, pacientes politraumatizados, “incluso en las cirugías programadas sin requerimiento de sangre pueden terminar en un evento adverso quirúrgico; la sangre no puede ser sustituida por ninguna solución”.

“Existen también pacientes que utilizan sangre constantemente como lo son pacientes oncológicos adultos y pediátricos, prematuros, pacientes con patologías medulares principalmente”, señala Quiñones.

En el contexto de la pandemia, ha habido un descenso considerable en la donación de sangre, “de alrededor de un 60% a nivel país”, destaca Quiñones. “En Chile siempre ha existido un déficit de dadores y en este escenario se ha agravado”.

En el contexto actual, señala el académico UPD, se ha tenido que priorizar las transfusiones según ciertas variables como la clínica del paciente, edad, unidad de la que proviene, etc., lo que conlleva a una prolongación de la hospitalización, “lo que deriva en un a menor disponibilidad de camas y un aumento en la probabilidad de contraer una infección asociada a la atención de salud”.

El miedo se ha apoderado de la población en general, entendible debido al escenario de incertidumbre que nos encontramos actualmente, dice Quiñones. El temor de los potenciales donantes son los riesgos de contagio al salir de sus casas e ir a un centro de donación. “Sin embargo, es importantísimo recalcar que, en todos los centros de donación, ya sean públicos o privados, se han tomado todas las medidas de prevención de contagio para que esto no ocurra. En este sentido la población debe estar tranquila, el virus no se contagia por donar sangre y no hay evidencia de que se contagie por vía sanguínea”, aclara.