El adolescente que despertó tras 10 meses en coma y no sabe que estamos en una terrible pandemia

El primero de marzo de 2020, a sólo dos días de que se registrara el primer caso de coronavirus en Chile y faltaran solo semanas para que se diera comienzo a los confinamientos en Europa, Joseph Flavill, un adolescente inglés de 19 años sufrió un accidente automovilístico que lo mantuvo 10 meses en un coma, debido a una lesión cerebral traumática.

El accidente ocurrió mientras el joven caminaba por las calles de Burton upon Trent, en Staffordshire, Inglaterra, donde fue atropellado por un automóvil, lo que le valió un largo coma, del que poco a poco está comenzando a recuperarse. Ya ha respondido a diferentes estímulos.

Su tía Sally Flavill Smith, citada por The Guardian dijo “simplemente no sé por dónde empezar. Hace un año, si alguien me hubiera dicho lo que iba a pasar durante el último año, no creo que me lo hubiera creído. No tengo idea de cómo Joseph llegará a comprender por lo que todos hemos pasado”.

Joseph Flavill, poco antes del accidente.

“Pero tratamos de mantenerlo lo más simple posible, realmente no tenemos el tiempo para adentrarnos en la pandemia enormemente, simplemente no se siente real, ¿verdad? Cuando realmente pueda tener el contacto cara a cara, será la oportunidad de tratar de explicarle lo que ha sucedido”.

Debido a la pandemia, el joven que también ha tenido dos veces Covid-19 durante estos meses, pero en ambas ocasiones se ha recuperado exitosamente, no ha podido ser visitado por su familia y sólo han podido saber de él a través de llamadas por FaceTime, informó el medio Staffordshire Live.

Su madre, Sharon Priestley, pudo visitarlo el día que cumplió 19 años en diciembre, pero tuvo que permanecer a distancia.

Según la página de Facebook llamada Joseph’s Journey, la cual documenta la recuperación del adolescente, se muestra que poco a poco está comenzando a salir del coma a un “estado mínimamente consciente”. Página que es parte de la campaña Joseph’s Journey , con la cual su familia ha recaudado más de 30.000 euros para apoyar al adolescente en su recuperación a largo plazo.

Familiares contaron que ha estado siguiendo órdenes tocándose los oídos, moviendo sus extremidades, y cuando se le pregunta y se relaciona con familiares y amigos parpadeando y sonriendo.

Joseph Flavill está de a poco despertando del coma, como muestra esta imagen familiar.

“Tampoco sabemos cuánto entiende él, ya que fue su accidente antes del primer encierro y es casi como si hubiera dormido durante toda la pandemia”, dijo su tía a The Guardian.

“Es difícil, ya que sabemos que está más alerta, pero ¿cómo se explica la pandemia a alguien que ha estado en coma?” agregó.

Por ahora Joseph, un amante de los deportes, y quien estaba en su último año de colegio e iba a recibir el premio Duke of Edinburgh, un reconocimiento por logros juveniles, en mayo de 2020, se encuentra hospitalizado en el Centro de atención Adderley Green en Staffordshire para su rehabilitación, donde fue trasladado hace ya 4 meses.

“Todavía tenemos un largo viaje por delante, pero los pasos que ha dado en las últimas tres semanas han sido absolutamente increíbles”, finalizó Flavill.