El ascenso del deportista dominguero

Para los adultos de 18 a 64 años es recomendado realizar actividades físicas aeróbicas moderadas durante al menos 150 minutos a la semana, o actividades físicas aeróbicas intensas durante al menos 75 minutos a la semana, o combinaciones equivalentes.

El ‘deportista dominguero’ logra cumplir con las recomendaciones de actividad física en uno o dos días a la semana. Nuestro estudio sobre los beneficios de ser deportista dominguero fue uno de los estudios más comentados en el mundo en 2017. Investigamos la asociación entre actividad física de tiempo libre con mortalidad en más de 60.000 adultos en Inglaterra y Escocia. Encontramos que el riesgo de mortalidad general fue alrededor de 30% menor en los deportistas domingueros en comparación con aquellos que no realizaron actividad física en su tiempo libre (ver infografía).

América Latina es la tierra del deportista dominguero y de la Ciclovía. En esta columna resumo los beneficios físicos y psicológicos de ser deportista dominguero y argumento que la Ciclovía es una gran oportunidad para la salud de los citadinos.

Según la Encuesta Nacional de Salud, una de las principales razones que los chilenos no realicen actividad física es la falta de tiempo. Nuestro estudio de los deportistas domingueros sugiere que aquellas personas con poco tiempo podrían obtener grandes beneficios. Encontramos que el riesgo de mortalidad general fue alrededor de 30% menor, el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares fue alrededor de 40% menor y el riesgo de mortalidad por cáncer fue alrededor de 20% menor en los deportistas domingueros en comparación con aquellos que no realizaron actividad física en su tiempo libre.

En otro estudio de la misma cohorte, mis colegas encontraron que el riesgo de angustia psicológica fue alrededor de 30% menor en los deportistas domingueros en comparación con aquellos que no realizaron actividad física en su tiempo libre. Al parecer uno o dos sesiones de ejercicio por semana es suficiente para obtener importantes beneficios físicos y psicológicos.

Los deportistas domingueros y el riesgo de mortalidad. Hecho en colaboración con Yann Le Meur de YLMSportScience (www.ylmsportscience.com).

Antes de la pandemia Covid-19, había ciclovías en más de 400 ciudades en América Latina. Colombia tiene el mayor número de ciclovías y la Ciclovía de Bogotá ha sido modelo de referencia para otras ciudades en la región.

Cada domingo y festivo se prohíbe el flujo vehicular por más de 120 kilómetros de vías entre las 7 am y las 2 pm y las calles se llenan de más de un millón y medio de caminantes, corredores y ciclistas. Usuarios de la Ciclovía de Bogotá dicen que sus motivos de participar son la salud y la diversión.

La gran mayoría de estos deportistas domingueros dicen que no realizarían deporte si no fuera por la ciclovía. Muchas personas dicen que no tienen tiempo para la actividad física, pero ya sabemos que los deportistas domingueros gozan de grandes beneficios físicos y psicológicos. Más de ocho de cada diez personas viven en ciudades en América Latina y se puede justificar invertir en Ciclovías dado los costos de no practicar actividad física. Los costos de la inactividad física en los sistemas de salud a nivel global llegan a por lo menos 54 mil millones de dólares al año.

El estudio de la actividad física y la salud cerebral es uno de los enfoques científicos de nuestro Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral alojado en la Universidad Adolfo Ibáñez (BrainLat). Por ejemplo, nosotros queremos entender por qué los chilenos participan en la ciclovía y queremos investigar los costos y beneficios de la intervención. Incluso queremos medir la felicidad de los deportistas domingueros en tiempo real.

*PhD en Ciencias del Deporte Profesor de la Escuela de Psicología y BrainLat de la Universidad Adolfo Ibáñez