El día que Elvis Presley se vacunó en televisión para alentar a los jóvenes a hacerlo también

Si hubiera sintonizado el programa de Ed Sullivan el 28 de octubre de 1956, habría sido testigo de un inesperado promotor de la salud pública. Justo antes de subir al escenario para girar a través de su exitosa versión de “Hound Dog”, el rompecorazones adolescente, Elvis Presley , recibió una vacuna contra la polio en vivo por televisión. El comisionado de salud de la ciudad, que estuvo presente para la sesión fotográfica, elogió a Presley: “Está dando un buen ejemplo para la juventud del país”.

De hecho, los jóvenes eran el problema. La poliomielitis se percibía como una enfermedad del niño, no del adolescente. Entonces, cuando se anunció un año antes de la famosa inyección de Presley que el virólogo e investigador médico estadounidense Jonas Salk había producido una vacuna que detendría los estragos de la poliomielitis, los esfuerzos iniciales de distribución se concentraron en bebés y niños pequeños. Los adolescentes, sin embargo, eran más difíciles de convencer.

Jonas Salk.

La vacunación al aire de Presley estaba destinada a cambiar todo esto. Si el rey del rock and roll lo hace, esperaban que una generación de adolescentes dijera: ¡Yo también lo haré!

Resultó que hubo muchas razones por las que los adolescentes, y otros, se les ocurrieron desafiar a su rey y rechazar la vacunación. Uno de ellos fue casi con certeza el “incidente Cutter” de 1955, en el que dosis preparadas incorrectamente de la vacuna producida en los Laboratorios Cutter en Berkeley, California, llegaron al mercado que contenía poliovirus vivos.

El brote resultante no mejoró la confianza del público. Otro fue la logística para recibir la vacuna: tres inyecciones, cada una de US$ 3-5 (alrededor de US$ 30-50 por inyección en el dinero de hoy), fue un gran compromiso, especialmente para una población que muchos no consideraban que necesitara inmunización con urgencia. De hecho, el verdadero cambio de juego provino de los propios adolescentes, quienes, particularmente en una asociación llamada Teens Against Polio, organizaron campañas y patrocinaron los bailes muy populares conocidos como “sock-hops” para los cuales la inmunización era el precio de admisión.

Quizás más importante que cualquiera de estos para nosotros ahora, sin embargo, es que la presunta relación entre las personalidades públicas y sus fanáticos no es tan sencilla como a veces ha parecido. Los individuos, entonces y ahora, son capaces de que una celebridad les diga que hagan algo y, por todo tipo de razones, se niegan a hacerlo.

Este fue un hecho que no pasó desapercibido para quienes presentaron mensajes de salud pública en las últimas décadas del siglo XX. Con el tiempo, el respaldo de las celebridades a los proyectos de salud pública decayó en favor de alternativas más sutiles. Uno de ellos fue el auge del entretenimiento educativo médico, o “medutainment”. Esto implicó la integración de mensajes de salud pública en desarrollos narrativos en programas de televisión médicos populares.

Desde entonces, los relatos de primera mano más personales de celebridades como Lena Dunham, que ha documentado públicamente su endometriosis persistente, y Meghan Markle y Chrissy Teigen, que han ayudado a desestigmatizar el aborto espontáneo, han cambiado la relación entre las celebridades y sus fanáticos cuando se produjo llega a la salud y la enfermedad.

El príncipe Harry y Meghan, en una imagen de marzo pasado, en Londres. Foto: AFP

Todo esto significa que deberíamos ver con cierto escepticismo la reciente proposición de que las “celebridades sensatas”, que han hecho “cosas sensatas” durante el transcurso de la pandemia, deberían ser nuestras personas de salud pública en la búsqueda de popularizar el Covid-19. vacuna.

Irónicamente, sobre la cuestión de la vacunación, las celebridades recientemente han sido mucho más visibles en los movimientos anti-vax. Deberíamos estar agradecidos, entonces, de que su capacidad para influir en la aceptación de la vacunación sea tan mínima como probablemente siempre lo ha sido.

En 2011, investigadores de EE.UU. descubrieron que, si bien solo el 24% de los encuestados tenía fe en lo que decían las celebridades sobre la seguridad de las vacunas, más del 70% tenía “mucha confianza” en el médico de su hijo.

Sabemos que la indecisión sobre las vacunas ha sido a menudo una desconfianza válida. Parece un buen punto de partida para pensar en cómo abordar la vacuna Covid-19 .

No se trata de cuán simpática o “sensata” sea la celebridad que nos insta a hacerlo. Se trata de cuánto podemos confiar en las diversas infraestructuras y aparatos que hicieron realidad esa vacuna en primer lugar: los expertos en salud pública que nos dicen que nos vacunemos, las compañías farmacéuticas que fabricaron y probaron estas vacunas , los médicos que Lo recomiendo a nosotros personalmente, las personas que finalmente hacen el jabbing.

¿Tenemos fe en este sistema? El objetivo aquí no debería ser subcontratar la simpatía o la fe de las celebridades, sino centrarse en reparar y mantener la buena voluntad entre los ciudadanos y el estado.